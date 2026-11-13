¿Cómo acelerar tu ciudadanía o Green Card en Estados Unidos sin enviar un solo papel por correo?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) transformó su sistema de atención al trasladar la mayoría de sus procesos críticos al entorno digital, eliminando la dependencia del correo postal y reduciendo los tiempos de recepción.

A través de una cuenta gratuita en su portal oficial, los solicitantes completan formularios, cargan evidencias, pagan tarifas y reciben acuses de recibo inmediatos, lo cual disminuye drásticamente los extravíos de documentación y ofrece descuentos económicos en diversas solicitudes electrónicas frente al formato físico.

Los formularios clave disponibles en el portal oficial

La digitalización abarca desde procesos de naturalización hasta peticiones de protección humanitaria. Los residentes permanentes tramitan la ciudadanía estadounidense mediante el Formulario N-400, gestionan la renovación o el reemplazo de su Green Card con el Formulario I-90, o ajustan su estatus legal dentro del país utilizando el Formulario I-485.

De igual forma, ciudadanos y residentes inician la reclamación de parientes extranjeros a través del Formulario I-130, mientras que los solicitantes de protección presentan el Formulario I-589 para asilo y suspensión de remoción si cumplen los criterios de elegibilidad digital.

El ecosistema electrónico cubre también obligaciones legales inmediatas y gestiones laborales. Los extranjeros notifican su cambio de domicilio obligatorio mediante el Formulario AR-11, proporcionan información biográfica con el Formulario G-325R y solicitan copias de sus expedientes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) con el Formulario G-639.

Asimismo, los empleadores tramitan peticiones para trabajadores temporales no inmigrantes a través del Formulario I-129, y los viajeros que pierden sus credenciales en el exterior gestionan el documento de transporte con el Formulario I-131A o liquidan la tarifa de inmigrante antes de recibir su tarjeta de residencia.

Control de expedientes y respuesta directa sin intermediarios

Más allá de la radicación inicial, la herramienta optimiza la comunicación bilateral entre el usuario y los oficiales de inmigración.

Los titulares de cuentas activas responden de forma electrónica a las Solicitudes de Evidencia Adicional (RFE), suben pruebas complementarias en formato PDF para robustecer expedientes en curso y envían consultas directas mediante un sistema de mensajería segura, garantizando trazabilidad absoluta sobre cada etapa del proceso migratorio.

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