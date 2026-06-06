Cómo afectará el Mundial a los precios y ventas en los negocios de Los Ángeles

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Los pequeños negocios y la industria del entretenimiento en Los Ángeles, California, están listos para recibir un gran impulso económico gracias a la Copa Mundial de la FIFA.

Los propietarios de restaurantes, bares y tiendas de artículos deportivos anticipan que la llegada de miles de aficionados internacionales podría duplicar sus ingresos habituales durante el mes que dure el torneo.

Un tsunami de aficionados activará la economía local de Los Ángeles

Según las estimaciones de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), las ciudades anfitrionas del país esperan recibir entre 3 y 5 millones de visitantes.

En Los Ángeles, esta avalancha de personas beneficiará directamente a los sectores de la hospitalidad y el comercio minorista. Los restaurantes y bares deportivos situados en lugares estratégicos como el Downtown y los alrededores de los estadios son los más optimistas.

La Asociación de Restaurantes de California señala que el horario extendido de los partidos y la diversidad cultural de la ciudad aseguran un consumo constante de alimentos y bebidas, rompiendo récords de ventas estacionales.

Los comerciantes ya están notando un aumento significativo en la reserva de espacios para eventos privados relacionados con los partidos.

Camisetas y tecnología: los productos más buscados

El entusiasmo no se limita solo a la comida. Las tiendas de ropa deportiva y los comercios independientes están viendo una demanda sin precedentes.

Los dueños de negocios comentan que las camisetas de selecciones latinoamericanas, europeas y el uniforme oficial de Estados Unidos son las más solicitadas.

Por otro lado, los minoristas de artículos electrónicos también están disfrutando de una excelente racha.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) menciona en sus proyecciones de consumo que los grandes eventos deportivos impulsan notablemente la compra de televisores de alta definición, proyectores y sistemas de sonido para el hogar, ya que muchos residentes locales planean organizar reuniones familiares para disfrutar de los partidos en casa.

Estrategias comerciales para capitalizar el Mundial

Para sacar el máximo provecho, la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles sugiere a los empresarios locales que ajusten sus inventarios y estrategias de marketing digital.

Los expertos aconsejan implementar promociones temáticas basadas en los países participantes, instalar pantallas gigantes al aire libre y ofrecer menús internacionales especiales.

Muchos dueños de pequeños negocios ya han contratado personal bilingüe temporal para mejorar la atención al cliente internacional.

Los comerciantes están de acuerdo en que la Copa del Mundo no solo es una oportunidad para ventas inmediatas, sino también una gran ocasión para posicionar a Los Ángeles como el destino turístico y comercial más vibrante de la costa oeste.

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