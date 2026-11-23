Los consumidores estadounidenses aceleraron las compras de suministros de emergencia luego de una cadena de fallos informáticos que paralizó servicios esenciales en todo el país.

Tras las interrupciones en plataformas de Microsoft, la suspensión nacional de vuelos por errores en el control aéreo, problemas técnicos en United Airlines y caídas operativas en JPMorgan Chase, miles de hogares acudieron a cadenas como Walmart, Costco y Tractor Supply para abastecerse de agua embotellada, gas propano, equipos de campamento y plantas eléctricas de respaldo.

Costco agota sus generadores de hasta $7.000 mientras crece la ansiedad en redes

El mayor impacto comercial golpeó el comercio electrónico de Costco. Según un reporte de Mizuho Securities, al cierre del domingo la cadena agotó 21 de sus 26 generadores eléctricos de gama alta disponibles en línea, incluyendo sistemas residenciales completos valorados cerca de los 7.000 dólares.

El analista David Bellinger atribuyó este frenesí de compra a la ansiedad colectiva provocada por la caída de Microsoft Outlook, el colapso aéreo y los mensajes alarmistas viralizados en redes sociales.

Este fenómeno, sumado al acopio de artículos básicos previo a las fiestas, impulsa a Costco hacia un crecimiento mensual de ventas de dos dígitos en Estados Unidos, un ritmo inédito desde mediados de 2022 que llevó a Bellinger a elevar el precio objetivo de sus acciones a 1.150 dólares.

De forma paralela, Tractor Supply confirmó a Bloomberg News una rápida rotación de tanques para líquidos, accesorios de propano y generadores.

Walmart frena el alarmismo y atribuye el repunte a compras adelantadas

Pese a confirmar a Reuters un incremento notable en los carritos con bidones de agua y cilindros de propano, Walmart restó peso financiero a la tendencia.

El director financiero de la compañía, John David Rainey, explicó a Yahoo Finance que este comportamiento representa una fracción mínima dentro de su volumen global de negocio y advirtió que suele tratarse de un simple adelanto de demanda futura más que de un cambio permanente en el consumo.

Aunque las minoristas descartan un origen común detrás de los fallos digitales, la reacción ciudadana evidencia una creciente desconfianza hacia la estabilidad de las infraestructuras críticas.

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