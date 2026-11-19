El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Connecticut lanzó oficialmente el programa Connecticut Mobile ID, una herramienta digital que permite a los residentes almacenar y presentar su licencia de conducir o tarjeta de identidad directamente desde sus teléfonos inteligentes.

La aplicación móvil, ya disponible para descarga gratuita en las plataformas App Store de Apple y Google Play Store, habilita el uso del documento electrónico en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y en establecimientos comerciales adheridos, aunque las autoridades enfatizaron que este formato complementa y nunca sustituye la obligación legal de portar la credencial plástica frente a los agentes policiales.

Escaneo rápido por código QR en bares y restaurantes locales

En el sector gastronómico y nocturno, la adopción del sistema digital queda a discreción de cada comercio. Cuando un cliente presenta su CT Mobile ID en un bar o restaurante participante, el empleado escanea un código QR generado en la pantalla del teléfono para validar o denegar instantáneamente la mayoría de edad sin exponer datos personales innecesarios.

Cadenas estatales como Wood & Tap celebraron la implementación tecnológica; Paul Motta, director de área de la sucursal en Hamden, afirmó que la empresa respalda esta innovación para agilizar la atención y elevar la experiencia de los comensales en todos sus locales.

Respaldo gremial y transición voluntaria para los comerciantes

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Connecticut (CRHA), Scott Dolch, calificó la iniciativa como un avance moderno y seguro para los controles diarios de edad, agradeciendo la coordinación entre el gobernador Ned Lamont, el comisionado Garrett Eucalitto y el Departamento de Protección al Consumidor.

No obstante, Dolch subrayó que aceptar la credencial electrónica constituye una opción voluntaria para los operadores, comprometiendo al gremio a capacitar a los negocios locales antes de decidir su incorporación operativa.

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