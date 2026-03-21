Cruceros Royal Caribbean anulan salidas desde Florida para 2027: estos son los motivos

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La planificación de viajes marítimos en el Puerto de Miami sufrió un revés importante tras confirmarse la anulación de aproximadamente 20 salidas de Royal Caribbean.

La medida impacta los trayectos establecidos entre mayo y septiembre a bordo del navío Freedom of the Seas, el cual cubría rutas comerciales hacia las Bahamas, Aruba y Curazao. Según los informes técnicos, la organización ha iniciado un proceso de reubicación de activos que implica el traslado de esta embarcación fuera de las jurisdicciones estadounidenses para dicho ciclo anual.

Traslado de operaciones hacia aguas europeas

El ajuste en la programación responde a una reconfiguración de la oferta en el mercado internacional de cruceros. El Freedom of the Seas será movilizado para cumplir con rutas en el Reino Unido e Irlanda durante el periodo estival de 2027. La compañía comunicó que estas variaciones forman parte de una estrategia de flexibilidad operativa y acuerdos portuarios que requieren modificar la presencia de su flota en distintas regiones geográficas según la demanda estacional detectada en el viejo continente.

Compensaciones y alternativas para usuarios

Debido a la interrupción de los itinerarios, se han habilitado protocolos de atención para los pasajeros que ya poseían reservaciones confirmadas. Las opciones presentadas por la firma incluyen el reembolso íntegro de los pagos efectuados, la asignación de créditos para futuras travesías o la posibilidad de reubicación en otros buques que mantendrán su base en Miami, como el Wonder of the Seas y el Jewel of the Seas. La reasignación afecta tanto los recorridos cortos por el Caribe como las rutas de mayor alcance hacia las Antillas Menores.

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