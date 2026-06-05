Denunciaron una estafa inmobiliaria y terminaron separados por ICE: el drama de una familia venezolana

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Un caso que inició como una denuncia ciudadana por un fraude patrimonial terminó en un drama de separación familiar en los Estados Unidos.

Carismely Carrillo, una inmigrante de nacionalidad venezolana, denunció públicamente que tras acudir ante las autoridades para reportar una estafa en la compra de su vivienda, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminaron bajo la custodia de su esposo.

Ahora la mujer exige justicia por el dinero perdido y la liberación inmediata de su cónyuge.

El origen del caso: una compra fraudulenta

La situación comenzó cuando Carismely Carrillo y su esposo entregaron una cantidad significativa de dinero a un supuesto agente inmobiliario con la finalidad de adquirir una casa propia y consolidar su patrimonio.

Sin embargo, la ilusión de la vivienda propia se desvaneció poco después, cuando la pareja descubrió que la propiedad en cuestión pertenecía legítimamente a otro dueño y que habían sido víctimas de un engaño financiero.

Con el objetivo de hacer valer sus derechos legales y recuperar los ahorros invertidos, la pareja decidió presentarse ante las instancias judiciales pertinentes para interponer una denuncia penal formal en contra del presunto estafador.

El arresto inesperado por parte de ICE

El proceso dio un giro drástico cuando, en el marco de las diligencias relacionadas con la denuncia del fraude, las autoridades detectaron el estatus migratorio del esposo de Carrillo.

En lugar de recibir el apoyo esperado como víctimas de un delito, la interacción con los cuerpos de seguridad derivó en la intervención de los agentes federales de ICE, quienes procedieron al arresto y detención del cónyuge.

Este desenlace ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones de apoyo a los migrantes, debido al temor latente dentro de la comunidad indocumentada de que el acto de denunciar un delito o cooperar con la policía local pueda resultar en una detención migratoria o en un proceso de deportación.

La exigencia de justicia y protección para las víctimas

Actualmente, Carismely Carrillo se encuentra enfrentando un doble proceso legal sin el respaldo de su pareja.

Por un lado, mantiene la exigencia hacia los tribunales locales para que se investigue el fraude inmobiliario y se castigue al responsable de la estafa financiera; por el otro, ha iniciado una campaña activa para demandar la liberación de su esposo de las manos de las autoridades de inmigración.

El dilema de la denuncia: Defensores de los derechos civiles recuerdan que existen ciertos recursos legales, como la Visa U, diseñados específicamente para proteger a inmigrantes indocumentados que son víctimas de crímenes y cooperan con las autoridades en la investigación, evitando que el miedo a la deportación impida denunciar los delitos.

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