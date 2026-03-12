Dragones azules venenosos en playas de Texas: son peligrosos?

Suscríbete a nuestros canales

La aparición de comunidades de dragones azules en la costa del Golfo de México ha motivado una serie de advertencias por parte de especialistas ambientales en Texas. Estos organismos, que pertenecen a la familia de las babosas marinas, han sido arrastrados hacia la orilla por los vientos y el oleaje, quedando expuestos en la arena de zonas concurridas como Galveston.

Riesgo por contacto

A pesar de su tamaño reducido, que oscila entre 1 y 3 centímetros, estas criaturas poseen un sistema de defensa basado en la acumulación de toxinas. Al alimentarse de especies como la carabela portuguesa, concentran células urticantes que pueden ser liberadas al contacto con la piel humana, incluso si el animal ya no se encuentra en el agua.

Jace Tunnell, director de comunicación del Harte Research Institute, explicó la naturaleza del fenómeno:

"Debido a los fuertes vientos del sureste, estamos viendo que estas comunidades de organismos de océano abierto son empujadas hacia la costa. Si ves uno, no lo toques".

Recomendaciones en la zona

El fenómeno, conocido por algunos expertos como "ola azul", suele traer consigo a otras especies similares. Las autoridades locales insisten en que los visitantes deben mantener distancia, ya que la picadura de un ejemplar puede ser más intensa que la de su presa habitual.

David Hunter, especialista en vida silvestre del sector, advirtió sobre la persistencia del peligro:

"Aunque el animal parezca estar seco o muerto en la playa, las células punzantes siguen activas y pueden inyectar el veneno al ser manipuladas".

Medidas de prevención

Evitar recolectar los ejemplares con las manos.

Supervisar a niños y mascotas para impedir que se acerquen a los restos en la arena.

Notificar a otros usuarios de la playa sobre la presencia de estos invertebrados.

