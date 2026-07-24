EEUU ataca posiciones militares iraníes: ya son 13 noches consecutivas de ataques

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Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ejecutaron una nueva incursión aérea contra infraestructura castrense en territorio iraní, alcanzando casi dos semanas ininterrumpidas de operaciones. El reporte oficial detalló que los bombardeos se centraron en depósitos de drones, centros de mando, nodos de comunicación, sistemas de vigilancia costera y plataformas marítimas.

Mantenimiento de rutas marítimas y despliegue de tropas

Pese al intercambio de fuego, el CENTCOM confirmó que el tráfico mercantil en el estrecho de Ormuz permanece operativo con resguardo militar estadounidense. Actualmente, la presencia de Washington en la región asciende a más de 50.000 efectivos desplegados con el objetivo de disuadir las incursiones contra buques mercantes en las vías marítimas del Golfo y el mar Rojo.

Reacciones internacionales e impacto en los mercados

El recrudecimiento del conflicto tuvo efectos inmediatos en los indicadores energéticos, donde la cotización del petróleo Brent sobrepasó los 100 dólares por barril ante la reducción del flujo de embarcaciones por el estrecho de Bab el Mandeb.

Paralelamente, medios estatales de Irán reportaron impactos en las localidades de Bushehr, Shalamcheh y la isla de Qeshm, mientras que los gobiernos de Jordania y Kuwait informaron sobre la intercepción de proyectiles en sus espacios aéreos.

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