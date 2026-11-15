El truco legal en Florida que permite a los propietarios auditar las cuentas ocultas de su asociación

Las asociaciones comunitarias en Doral y el condado de Miami-Dade operan bajo estrictas normativas estatales establecidas en los Estatutos de Florida, específicamente el Capítulo 718 para condominios y el Capítulo 720 para asociaciones de propietarios (HOAs).

Estas disposiciones otorgan a cada residente el derecho legal indiscutible de inspeccionar los registros contables y exigir informes financieros basados en los ingresos anuales de la comunidad.

Cuándo exige la ley estatal una auditoría financiera externa

Antes de emprender acciones para solicitar una revisión formal realizada por un Contador Público Certificado (CPA), resulta indispensable conocer los umbrales de ingresos que la legislación fija para cada tipo de reporte financiero obligatorio.

Las asociaciones que perciben menos de 150,000 dólares anuales solo deben presentar un reporte básico de ingresos y egresos en efectivo.

A medida que los presupuestos crecen, las exigencias aumentan: las comunidades con ingresos entre 150,000 y 299,999 dólares manejan estados financieros compilados, las que registran entre 300,000 y 499,999 dólares preparan estados revisados, y aquellas con 500,000 dólares o más —o las HOAs que superan las mil propiedades— tienen la obligación legal de someterse a una auditoría financiera completa por parte de un CPA.

No obstante, la normativa contempla exenciones mediante votación de los propietarios para reducir el nivel del reporte, aunque los condominios no pueden prescindir de este requisito durante más de tres años consecutivos.

Mecanismos legales para solicitar inspecciones y registros

Un propietario individual carece de la facultad jurídica para obligar unilateralmente a la junta directiva a financiar una auditoría si la comunidad no alcanza los 500,000 dólares en ingresos.

Sin embargo, los residentes cuentan con vías efectivas para ejercer control mediante una solicitud oficial de inspección de registros.

El proceso exige enviar una petición escrita por correo certificado (Certified Mail) dirigida a la junta directiva o a la compañía administradora (CAM), invocando de forma explícita el estatuto correspondiente, como el F.S. § 718.111(12) para condominios o el F.S. § 720.303(4) para asociaciones de propietarios.

Una vez recibida la notificación, la administración dispone de un plazo improrrogable de diez días hábiles para conceder acceso a los extractos bancarios, contratos, facturas, presupuestos y libros contables.

Señales de alerta en el análisis del balance general

El examen del paquete financiero mensual o anual requiere poner la lupa sobre el Balance General para comprobar la separación efectiva entre el efectivo operativo y el dinero destinado a las reservas de capital.

Las transferencias de fondos no autorizadas desde la cuenta de reservas hacia la cuenta operativa constituyen la principal señal de alerta de una malversación o una crisis de liquidez encubierta dentro de la administración comunitaria.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube