Entra en vigencia los aranceles de Canadá contra EEUU: estos serán los productos afectados

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Canadá elevó este martes la presión sobre Estados Unidos al aplicar aranceles de represalia por unos 27.600 millones de dólares canadienses, equivalentes a cerca de US$20.000 millones, en una nueva escalada de la disputa comercial con la administración de Donald Trump.

Las tasas de 15%, 25% y 50% afectan productos estadounidenses, con especial impacto en acero, aluminio y bienes lácteos como el queso. Ottawa retiró algunos productos del mar de la lista antes de que las medidas entraran en vigor.

Canadá responde a los aranceles de Trump

La decisión canadiense responde a los gravámenes de hasta 50% que Washington impuso sobre un valor similar de productos canadienses.

Estados Unidos justificó sus medidas por lo que considera un trato discriminatorio hacia sectores estadounidenses como los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos.

Los aranceles de Trump afectan, entre otros bienes, palos de hockey y cemento, y representan alrededor de 5,5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos.

La disputa adquiere mayor dimensión porque Canadá mantiene una fuerte dependencia de su vecino. Cerca de 60% de sus importaciones proviene de Estados Unidos, mientras aproximadamente 70% de sus exportaciones tiene ese mercado como destino.

Trump amenaza ahora a Bombardier

El conflicto abrió además un frente sobre la industria aeronáutica. Trump amenazó con impedir las ventas de aviones de Bombardier en Estados Unidos si la compañía canadiense no traslada parte de su producción al territorio estadounidense.

El presidente escribió en Truth Social: “¡No más ventas de Bombardier en Estados Unidos!”, aunque no explicó qué mecanismo utilizaría para bloquear esas operaciones.

La empresa respondió destacando su presencia dentro de la economía estadounidense. Bombardier aseguró que genera decenas de miles de empleos, mantiene trabajadores directamente en más de 20 estados y compra más de US$2.500 millones anuales a proveedores estadounidenses. Su cadena de suministro incluye unas 2.800 empresas en 47 estados.

Negociaciones siguen congeladas

Ottawa y Washington tampoco han retomado las conversaciones comerciales suspendidas el 21 de agosto. El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó entonces de inaceptables algunas condiciones estadounidenses y denunció presiones relacionadas con el idioma francés y la cultura de Quebec.

Mientras tanto, funcionarios de ambos gobiernos intercambiaron nuevas críticas públicas. Carney ha planteado que las negociaciones podrán reanudarse cuando Washington abandone las provocaciones y vuelva a abordar el conflicto comercial de manera seria.

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