Escuelas y hospitales blindados: El plan de la Gobernadora de Nueva York contra las detenciones de ICE

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El gobierno del estado de Nueva York ha presentado un proyecto de ley orientado a condicionar las operaciones de inmigración ejecutadas por la agencia federal ICE. La medida, anunciada por la gobernadora Kathy Hochul, establece perímetros de protección en áreas consideradas vulnerables y busca delimitar las competencias de los agentes federales en el territorio estatal. La iniciativa surge en un contexto de presión por parte de organizaciones civiles que demandan mayores garantías para los residentes extranjeros frente a las intervenciones en espacios públicos y privados.

Espacios restringidos y transparencia operativa

La regulación de inmigración planteada prohíbe explícitamente que los agentes federales realicen detenciones o procedimientos en hospitales, escuelas y tribunales de justicia. Asimismo, el texto exige que los funcionarios de ICE se identifiquen plenamente y prohíbe el uso de máscaras durante sus intervenciones, con el fin de evitar confusiones con las fuerzas policiales locales. Para el ingreso a domicilios particulares, la propuesta establece que la agencia deberá contar obligatoriamente con una orden judicial firmada por un magistrado.

Controversia por la cláusula de causa probable

Un punto específico del proyecto ha generado rechazo entre activistas y legisladores locales en materia de inmigración. Se trata de una disposición que permitiría a la policía local reportar a individuos si existe una "causa probable" de infracción. Organizaciones como Make the Road NY han advertido que este apartado podría facilitar la colaboración informal entre los departamentos de policía municipales y las autoridades federales, lo que anularía parte de las protecciones que la ley pretende instaurar originalmente.

Proceso legislativo y presupuesto estatal

El futuro de estas medidas de inmigración depende actualmente de las negociaciones en la legislatura estatal, donde el proyecto será integrado a las discusiones del presupuesto anual. Senadores estatales han manifestado que el objetivo es separar las funciones criminales de la policía local de las responsabilidades migratorias federales. El texto definitivo deberá ser votado tras revisar los puntos críticos que permiten la discrecionalidad policial en los reportes de estatus legal.

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