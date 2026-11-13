FBI alerta sobre FaceStealer: hackers roban más de $400 millones con videollamadas falsas

El FBI lanzó una advertencia sobre FaceStealer, una operación de ingeniería social atribuida a hackers vinculados con Corea del Norte que utiliza reuniones virtuales falsas para robar criptomonedas y acceder a cuentas digitales.

En los últimos 18 meses, esta modalidad ha generado pérdidas superiores a $400 millones, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

La oficina del FBI en Los Ángeles informó que los atacantes utilizan versiones fraudulentas de plataformas como Zoom y Microsoft Teams para engañar a trabajadores de criptomonedas, especialistas en Web3 y desarrolladores de programas de código abierto.

Las autoridades interrumpieron parte de la infraestructura en la nube que sostenía la operación y decomisaron más de 900 videos de cámaras web relacionados con las víctimas.

Así funciona la estafa de las videollamadas falsas

El agente especial Jeremy Robertson explicó que los hackers primero toman el control de cuentas de Telegram o LinkedIn y contactan a personas cercanas a sus propietarios. Desde esos perfiles envían invitaciones a reuniones virtuales que parecen legítimas.

Cuando la víctima ingresa, puede ver grabaciones de personas conocidas que en realidad no participan en la conversación. Los delincuentes también pueden incorporar videos manipulados mediante inteligencia artificial para reforzar el engaño.

Después provocan un supuesto problema técnico, como una falla en el audio, y muestran instrucciones para instalar una actualización.

Sin embargo, el archivo descarga un programa malicioso que permite acceder al dispositivo, robar criptomonedas y tomar el control de cuentas personales o profesionales.

Los atacantes aprovechan posteriormente los contactos de cada víctima para repetir el procedimiento. En algunos casos, las autoridades detectaron que los delincuentes esperaron meses, incluso más de un año, antes de sustraer los activos digitales.

El FBI advierte sobre riesgos para el software de código abierto

La campaña ya no se limita al robo de criptomonedas. Los hackers también buscan comprometer a desarrolladores y responsables del mantenimiento de programas de código abierto para acceder a sus dispositivos y repositorios de software.

El objetivo podría extenderse a la cadena de suministro digital: una intrusión en las cuentas de un desarrollador puede abrir la puerta a introducir código malicioso en herramientas utilizadas por otras personas y organizaciones.

El Departamento de Justicia confirmó la incautación de la infraestructura utilizada en FaceStealer. El FBI también habilitó el portal fbi.gov/facestealer, donde publica detalles del fraude y recomendaciones para evitarlo.

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