Florida establece récord en penas de muerte: este es en número de criminales ejecutados

Las autoridades de Florida ejecutaron a Kayle Bates, un veterano de la Fuerza Aérea de 67 años, y con ello, el estado estableció un nuevo récord de penas de muerte en menos de un año.

A pesar de las crecientes críticas de activistas y organizaciones, el estado le administró la inyección letal a Bates a las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, es decir, la ejecución número 10.

Solo esta prisión ha sido responsable de más de un tercio de las ejecuciones de Estados Unidos este año, superando su récord anterior de nueve, que había alcanzado el 31 de julio.

Organizaciones intentaron detener la ejecución de un criminal en Florida

Bates cometió un homicidio en primer grado, robo a mano armada y un intento de agresión sexual en contra de Janet White, empleada de una oficina de seguros en el condado de Bay.

Por estos delitos, que ocurrieron el 14 de junio de 1982, lo sentenciaron a la pena capital.

Los documentos judiciales destacan que, “la evidencia estableció que Bates abdujo a la víctima de su oficina, la llevó a un bosque detrás del edificio, intentó violarla, la apuñaló hasta la muerte, y le quitó el anillo de diamantes de uno de sus de dos”.

A pesar de las solicitudes para detener la ejecución, ésta se llevó a cabo.

Más de 130 veteranos de guerra le pidieron al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que detuviera la pena capital para los exmilitares de Estados Unidos, como Bates.

En su carta, la semana pasada, denunciaron que cerca de 30 veteranos permanecen en el corredor de la muerte.

La asociación Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, en inglés) también presentó una petición el martes.

En ella, la asociación denunció que el caso de Kyle “remarca los profundos errores en el sistema de la pena de muerte en Florida”.

“Él ha afrontado más de 42 años en el corredor de la muerte y consistentemente ha despertado serias preocupaciones legales, incluyendo la negativa de pruebas de DNA, asesoría legal ineficaz, y la justicia del jurado”, relató FADP.

Death Penalty Action realizó una vigilia durante la ejecución de Bates. La organización describió a Bates, un veterano afroamericano, como un hombre que padecía de síndrome de estrés postraumático y una lesión cerebral. Además, Bates enfrentó a un jurado compuesto únicamente por personas blancas.

¿Cuántas ejecuciones se han ejecutado en Estados Unidos durante lo que va de 2025?

Con la muerte de Bates, en lo que va de 2025 se han ejecutado a 29 criminales en Estados Unidos, reseña EFE.

Esta cifra ya superó las 26 ejecuciones de todo el 2024 y es el número más alto en los últimos cinco años, según el Death Penalty Information Center.

El aumento de este año se atribuye principalmente a Florida. El estado ha llevado a cabo 10 ejecuciones, más de un tercio del total nacional, y planea dos más: la de Curtis Windom, quien mató a tres personas, el 28 de agosto; y la de David Pittman, de 63 años, por asesinar a la hermana y los padres de su esposa, el 17 de septiembre.

