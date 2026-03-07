Illinois contra los recortes de SNAP: el plan para dar pagos únicos de hasta tres meses de ayuda

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la asistencia alimentaria en Illinois enfrenta un momento crítico. Mientras la ley federal One Big Beautiful Bill (HR 1) comienza a aplicar recortes drásticos del 20 % al programa SNAP, los legisladores demócratas en Springfield han lanzado un salvavidas legislativo para proteger a miles de familias y residentes inmigrantes que quedarán desamparados a partir de abril.

Con un déficit proyectado de 186 mil millones de dólares a nivel nacional en la próxima década, Illinois busca convertirse en un estado refugio para la seguridad alimentaria.

Proyecto FRESH: un pago de alivio inmediato

La propuesta más ambiciosa, denominada FRESH, busca compensar a las familias que sufran recortes o la pérdida total de sus cupones de alimentos debido a los nuevos requisitos de trabajo impuestos por el gobierno federal (20 horas semanales para adultos de hasta 64 años).

De aprobarse, el estado emitiría un pago único de suma global calculado así:

Si te reducen el monto: Recibirás un cheque equivalente a 3 veces la diferencia entre tu pago viejo y el nuevo.

Si te cancelan el beneficio: Recibirás un pago igual a 3 veces el monto mensual total que percibías antes de la terminación.

Protección para 16.000 inmigrantes y refugiados

A partir del 1 de abril de 2026, la ley federal eliminará la elegibilidad de SNAP para refugiados, asilados y sobrevivientes de trata que no tengan ciudadanía o residencia permanente (Green Card). Para evitar que estas personas caigan en la indigencia, los demócratas proponen:

Ampliación del programa VTTC: Extender el programa estatal para Víctimas de Trata, Tortura u otros Delitos Graves. Cobertura Estatal: Los beneficiarios que pierdan el SNAP federal pasarían automáticamente a recibir asistencia alimentaria financiada por el estado de Illinois, permitiéndoles mantener su nutrición mientras tramitan su estatus humanitario.

¿Quiénes pierden el SNAP bajo la nueva ley federal?

Es vital entender que la normativa HR 1 ha restringido el acceso solo a:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales (Green Card).

Nacionales de Cuba, Haití, Micronesia, Islas Marshall y Palaos.

Quedan fuera: Refugiados, asilados, personas con permisos humanitarios (parole), individuos con órdenes de deportación y sobrevivientes de violencia doméstica con estatus especial. Además, los adultos de 50 a 64 años sin hijos ahora deben trabajar 20 horas semanales o perderán la ayuda tras solo tres meses.

