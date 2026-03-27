La drástica medida de Dollar Tree que indigna a los clientes: lo que debes saber

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Los clientes de Dollar Tree se encontraron recientemente con una sorpresa agridulce: los pasillos de dulces, antes de libre acceso, han comenzado a ser blindados con vitrinas y barreras de policarbonato.

Lo que comenzó como una medida para artículos de lujo o electrónica, ahora alcanza a productos de apenas poco más de un dólar.

Esta nueva política de "dulces bajo llave" busca frenar la ola de micro-robos que afecta la rentabilidad de la cadena minorista en todo el país.

El fin del autoservicio tradicional

La noticia estalló en redes sociales luego de que la influencer Kim Rizzo (conocida como Dollar Tree Dollie) publicara un video mostrando la drástica reorganización de una sucursal. La sección de golosinas ahora presenta una barrera física que impide tomar los productos en masa.

Acceso restringido: el nuevo sistema cuenta con pequeñas aberturas diseñadas para que el cliente introduzca la mano y tome solo una caja a la vez .

Adiós al "vaciado de estantes": esta medida dificulta que una persona pueda barrer con todo el inventario hacia una mochila o canasta en cuestión de segundos.

Comparativa con cosméticos: la dinámica imita la protección que ya se aplica en el área de maquillaje y productos de higiene personal de alto valor.

Reacciones: entre la indignación y el orden

La medida ha generado un intenso debate entre los consumidores, dividiendo opiniones sobre si es una precaución necesaria o una señal de decadencia social.

“Dollar Tree oficialmente ha llegado a un nuevo nivel bajo. Es absolutamente una locura entrar al pasillo de dulces y que todo esté bajo llave”, expresó Rizzo en su video viral.

El argumento del robo: muchos usuarios en redes coinciden en que la pérdida por robo hormiga ha obligado a la empresa a actuar. "Es un mundo triste, pero la gente roba demasiado. No los culpo", comentó un cliente.

El factor limpieza: no todos ven el robo como la única causa. Ex-empleados de la cadena sugieren que las vitrinas ayudan a mantener el orden, evitando que los clientes desordenen los pasillos y facilitando el inventario diario.

Una tendencia que no se detiene

Aunque Dollar Tree no ha emitido un comunicado oficial detallando en qué ciudades se expandirá esta medida, el cambio refleja una tendencia creciente en el sector minorista de EE. UU. ante el incremento de las pérdidas operativas.

Este fenómeno sugiere que, en un futuro cercano, incluso los productos más básicos de las tiendas de "todo a un dólar" podrían estar resguardados tras un cristal, cambiando para siempre la experiencia de compra rápida y económica.

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