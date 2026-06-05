Maryland aumenta el impuesto a la gasolina: sepa desde cuándo

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Los conductores de Maryland pagarán más por el combustible a partir del 1 de julio, fecha en que el impuesto estatal a la gasolina aumentará a 46,6 centavos por galón.

La Oficina del Contralor del estado confirmó este ajuste automático de seis décimas de centavo, el cual rompe con dos años consecutivos de leves descensos y se suma a la tarifa federal vigente de 18,4 centavos.

Impacto

Aunque el impacto directo representa solo unos seis centavos adicionales por cada 10 galones de gasolina regular, la medida llega en un momento de fuerte presión económica para los ciudadanos según detalla El Tiempo Latino.

Actualmente, el precio promedio del combustible en la región supera los $4,14 por galón, una cifra considerablemente mayor a la registrada el año pasado, lo que intensifica el impacto en el bolsillo de los consumidores del área del DMV.

Índices

La inflación anual del 2,8 % impulsó este incremento a través de una fórmula legal indexada al Índice de Precios al Consumidor, un mecanismo automatizado que la oposición republicana en la Asamblea General califica como un "defecto fundamental".

Mientras tanto, los legisladores de minoría presionan por una sesión especial de verano para congelar los aumentos automáticos y otorgar un alivio temporal de 30 días.

Por otro lado, el sector comercial enfrenta retos adicionales debido a que el diésel también subirá un 1,5%, alcanzando los 47,45 centavos por galón.

Panorama

Expertos financieros advierten que la volatilidad de los mercados petroleros globales y las tensiones geopolíticas representan un factor importante para el futuro económico del estado.

Afirman que si la tendencia inflacionaria persiste, los conductores sufrirán un golpe fiscal aún mayor en julio de 2027.

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