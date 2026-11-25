Registrar la dirección suburbana de tus padres en la póliza de seguro de auto mientras el vehículo duerme en una ciudad reduce la cuota mensual, pero esta práctica expone al conductor a perder toda su cobertura financiera tras un siniestro.

Un estudio de NerdWallet reveló que el 21 % de los estadounidenses admite haber alterado datos intencionalmente en su solicitud, mientras que un análisis reciente de la firma Clearspeed cifra en 31.600 millones de dólares anuales el impacto del fraude y los datos inexactos en el sector automotriz.

Cuándo una "mentira piadosa" se convierte en fraude leve

La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) clasifica el fraude en grave —como fingir un choque— y leve, categoría que incluye ocultar información para abaratar primas.

Según una encuesta de EverQuote de agosto de 2026, el 82,8 % de los agentes estadounidenses detecta con frecuencia direcciones de estacionamiento falsas.

Otras prácticas comunes abarcan omitir multas por exceso de velocidad, declarar a otro conductor principal, subestimar el kilometraje anual o no reportar modificaciones mecánicas que alteran el riesgo del automóvil.

Las aseguradoras verifican cada dato mediante bases federales como el Comprehensive Loss Underwriting Exchange (CLUE) de LexisNexis —que rastrea siete años de reclamos— y el Registro Nacional de Conductores, donde figuran suspensiones de licencia e infracciones graves.

Además, ante un accidente severo, los ajustadores cruzan reportes policiales y lecturas reales del odómetro para detectar discrepancias.

Rescisión retroactiva y cargos penales: el precio real del engaño

Aunque un error involuntario suele derivar únicamente en el ajuste de la tarifa, una declaración falsa sustancial faculta a la compañía para denegar el pago o ejecutar la rescisión de la póliza.

Esta figura cancela el contrato de forma retroactiva como si nunca hubiera existido: la empresa devuelve las primas cobradas y deja al conductor asumiendo de su bolsillo gastos médicos, daños materiales y demandas civiles.

Más allá del golpe financiero, el engaño deliberado acarrea sanciones legales. En estados como California, falsear información a sabiendas para obtener una ventaja económica constituye un delito grave punible con multas, libertad condicional o prisión.

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