Nueva regla en aeropuertos de EEUU desde el 1 de febrero: ¿Cómo evitar el cobro de $45 por vuelo?

Si tiene planeado un viaje en avión dentro de Estados Unidos (EEUU) a partir del 1 de febrero de 2026, su billetera y su tiempo podrían verse afectados si no está al tanto de la advertencia de las autoridades.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzará a aplicar de forma estricta la normativa de identidad que penaliza a quienes no cuenten con la documentación adecuada.

La nueva tarifa de $45: ¿Por qué y a quiénes se aplica?

A partir de la fecha mencionada, los pasajeros que se presenten en los controles de seguridad para vuelos nacionales sin una REAL ID, la licencia con la estrella dorada, o un pasaporte válido, no serán rechazados automáticamente.

Sin embargo, enfrentarán un obstáculo económico.

A través del sistema ConfirmID de la TSA, los agentes realizarán una verificación de identidad adicional y manual.

Este trámite tiene un costo obligatorio de $45 dólares por persona.

Es importante entender que este no es un impuesto de viaje, sino una tarifa por el servicio de verificación de identidad para quienes no portan documentos estándar de alta seguridad.

¿Cómo evitar este pago extra y las demoras?

Para que su paso por el aeropuerto sea gratuito y rápido, debe presentar uno de los siguientes documentos aceptados por el gobierno federal:

Licencia de conducir REAL ID: debe tener la estrella en la parte superior derecha.

debe tener la estrella en la parte superior derecha. Pasaporte de EEUU (Libreta): válido para vuelos nacionales e internacionales.

válido para vuelos nacionales e internacionales. Tarjeta de pasaporte (Passport Card): es una opción excelente y económica ($30) que sirve como identificación REAL ID para vuelos internos, aunque no sirve para vuelos internacionales.

es una opción excelente y económica ($30) que sirve como identificación REAL ID para vuelos internos, aunque no sirve para vuelos internacionales. Documentos de Inmigración: ciertas tarjetas de Residencia Permanente (Green Card) y permisos de trabajo (EAD) también son aceptados como identificación válida por la TSA, solo debe asegurarse de que el documento no esté vencido.

Importante: si usted utiliza una licencia de conducir que dice "Federal Limits Apply" o "Not for Federal Identification", se le exigirá el pago de los $45 y la verificación adicional.

Lo que habitantes y residentes deben saber sobre la "Tarjeta de Pasaporte"

Muchos residentes hispanos y ciudadanos optan por la Tarjeta de Pasaporte por ser más barata y fácil de llevar en la cartera.

Costo: $30 dólares.

$30 dólares. Uso nacional: es 100% válida para evitar la tarifa de $45 en cualquier aeropuerto de EE. UU.

es 100% válida para evitar la tarifa de $45 en cualquier aeropuerto de EE. UU. Uso internacional: solo sirve para cruces terrestres o marítimos a México, Canadá, Bermudas y el Caribe. No puede usarla para volar a su país de origen.

¿Qué pasa si llega al aeropuerto sin estos documentos?

Si llega al control de seguridad con una identificación no válida, prepárese para lo siguiente:

Costo: pago inmediato de $45 vía ConfirmID. Tiempo: el proceso manual puede tardar entre 20 y 45 minutos adicionales. Riesgo: en días de mucho tráfico, como feriados o fines de semana, este retraso puede causar que pierda su vuelo.

Importante: los niños menores de 18 años que viajan con un adulto dentro de EEUU generalmente no necesitan identificación adicional, pero el adulto que los acompaña sí debe cumplir con la regla de la REAL ID o el pasaporte para evitar cargos.

