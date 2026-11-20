El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York analiza bloquear por completo el acceso al buscador de Google en sus escuelas públicas tras un choque técnico con el gigante tecnológico por el despliegue de herramientas de inteligencia artificial.

Las autoridades educativas exigen que los estudiantes utilicen el motor de búsqueda tradicional sin ningún tipo de chatbot ni asistente generativo activo, pero la compañía sostiene que no puede ofrecer su servicio de búsqueda desactivando las funciones de inteligencia artificial integradas, según reveló inicialmente The New York Times.

El ultimátum del superintendente contra los chatbots en el aula

La tensión escaló este miércoles cuando el superintendente de las escuelas de la ciudad de Nueva York, Kamar Samuels, lanzó una advertencia directa a la empresa tecnológica.

El funcionario instó a Google a revertir su postura y habilitar una versión limpia del buscador para el entorno escolar, advirtiendo que el distrito ejecutará eliminaciones futuras de la plataforma en sus redes institucionales si la corporación mantiene la integración forzosa de los asistentes conversacionales.

Efecto dominó en los mayores distritos escolares de Estados Unidos

La disputa entre la Gran Manzana y Silicon Valley amenaza con desencadenar una ruptura histórica en la educación pública estadounidense.

De acuerdo con el reporte del diario neoyorquino, los otros dos distritos escolares más grandes del país, Los Ángeles y Chicago, evalúan exactamente la misma medida restrictiva frente a la imposibilidad de aislar los resultados web convencionales de las respuestas generadas por algoritmos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube