Nueva York prohíbe anuncios engañosos de "cero comisiones" en criptomonedas y pone la lupa en influencers

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) publicó este jueves 12 de noviembre de 2026 una nueva guía regulatoria que refuerza la supervisión sobre la publicidad y el mercadeo de las empresas de monedas virtuales que operan bajo su jurisdicción.

La medida busca eliminar las promesas exageradas, los costos ocultos y la falta de transparencia en las promociones pagadas antes de que lleguen a los consumidores.

La directiva, emitida por la superintendente interina del NYDFS, Kaitlin Asrow, está dirigida a todas las entidades de monedas virtuales con licencia en el estado -incluidas las titulares de BitLicense y las compañías fiduciarias reguladas por el departamento-.

Estas firmas tienen hasta el 10 de mayo de 2027 para actualizar sus políticas internas y adaptar sus campañas a los nuevos criterios.

¿Qué cambia exactamente con la nueva guía del NYDFS?

Aunque la prohibición contra la publicidad falsa o engañosa en el sector cripto existe en Nueva York desde 2015 bajo la norma 23 NYCRR § 200.18, la nueva carta industrial detalla cómo deben aplicarla las empresas en la práctica:

Fin a los anuncios engañosos de "cero comisiones": el regulador advirtió que promocionar operaciones "sin comisiones" resulta engañoso si la empresa omite márgenes (markups) o diferenciales (spreads) que el usuario termina pagando en la transacción.

Como ejemplo práctico, el NYDFS señaló que en una operación de USD $1.000, un margen oculto del 1 % puede costar cuatro veces más que una tarifa visible de USD $2,50.

Afirmaciones verificables y con respaldo: todo dato o beneficio mencionado en un anuncio debe ser preciso, justo y comprobable con evidencia.

Se prohíbe exagerar rendimientos o insinuar que tener una licencia estatal equivale a un respaldo oficial del gobierno sobre los tokens o inversiones ofrecidas.

Transparencia total en testimonios e influencers: las empresas deberán informar de forma clara y visible si las personas o creadores de contenido que recomiendan sus servicios recibieron algún tipo de compensación.

Además, las plataformas están obligadas a aplicar procesos de debida diligencia para verificar los antecedentes de estos promotores externos.

Identificación de la empresa y vigilancia contra estafas: cada pieza publicitaria debe identificar sin ambigüedades qué entidad regulada respalda el producto.

Asimismo, las compañías deben contar con protocolos activos para detectar y actuar frente a terceros que suplanten su marca en redes sociales.

Control interno y archivo por siete años: las entidades deberán designar responsables internos para aprobar sus campañas, revisar sus políticas de mercadeo al menos una vez al año y conservar todos los materiales publicitarios durante un mínimo de siete años para su inspección por parte del regulador.

Resumen rápido de la normativa

Elemento Detalle oficial del NYDFS Fecha de emisión 12 de noviembre de 2026 Plazo límite de cumplimiento 10 de mayo de 2027 Base legal Norma 23 NYCRR § 200.18 (vigente desde 2015) Empresas alcanzadas Entidades con licencia BitLicense y fiduciarias reguladas en Nueva York Retención de registros Mínimo 7 años por cada material promocional Sanciones nuevas La guía no crea multas nuevas ni señala a ninguna empresa en particular

¿Cómo te protege esta medida como usuario o inversionista?

Para quienes utilizan plataformas de criptomonedas reguladas en Nueva York, esta guía funciona como una herramienta directa para detectar señales de alerta antes de invertir:

Revisa el costo real antes de confirmar una orden: si una aplicación anuncia operaciones sin comisión, verifica el tipo de cambio aplicado frente al precio de mercado para detectar posibles diferenciales ocultos. Desconfía de recomendaciones sin aviso de patrocinio: cualquier testimonio o promoción respaldada por una firma regulada debe aclarar si existe un pago de por medio. Verifica la identidad legal de la plataforma: asegúrate de que el anuncio especifique el nombre exacto de la entidad autorizada por el NYDFS y no se trate de una cuenta falsa o suplantadora.

Lo que debes saber sobre las reglas de publicidad cripto en Nueva York

¿La guía prohíbe la publicidad de criptomonedas en Nueva York?

No. Las empresas autorizadas pueden seguir promocionando sus productos y servicios, siempre que sus anuncios sean veraces, transparentes sobre los costos y cumplan con los controles internos exigidos.

¿El NYDFS multó a alguna plataforma con este anuncio?

No. La carta industrial publicada el 12 de noviembre de 2026 no nombra ni sanciona a ninguna compañía específica.

Sin embargo, el regulador evaluará el cumplimiento de estas directrices durante sus auditorías periódicas a partir de mayo de 2027.

¿Por qué Nueva York menciona las estafas de suplantación en esta guía?

El regulador busca frenar el fraude digital obligando a las firmas con licencia a monitorear el uso indebido de su identidad corporativa.

En su contexto regulatorio, reportes de la Comisión Federal de Comercio (FTC) registraron que los consumidores estadounidenses perdieron $3.500 millones por estafas de suplantación en 2025, de los cuales más de USD $2.100 millones ocurrieron a través de redes sociales.

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