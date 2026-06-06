Oficial: México suspende clases y anuncia días en línea por el Mundial 2026

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A solo unos días de que ruede el balón en el Mundial de la FIFA 2026, la efervescencia deportiva ha comenzado a modificar las agendas oficiales en el territorio mexicano.

Con motivo de la gran inauguración y los 13 partidos que se disputarán en el país, las autoridades educativas y estatales de las tres sedes principales —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León— han anunciado ajustes drásticos en sus calendarios escolares.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los estudiantes, agilizar la movilidad urbana y permitir que la ciudadanía disfrute del evento histórico.

Los planes curriculares varían según la entidad federativa, abarcando desde la suspensión total de labores en fechas clave hasta la transición temporal al modelo de educación a distancia y el adelanto del fin del ciclo escolar.

Ciudad de México: suspensión total el jueves 11 de junio

La capital del país detendrá por completo sus actividades escolares de nivel básico y medio superior el próximo jueves 11 de junio de 2026.

El motivo es la ceremonia de inauguración de la justa mundialista en el legendario Estadio Azteca (oficialmente denominado Estadio Ciudad de México para el torneo), programada para las 11:30 am, hora local, seguida del partido debut entre las selecciones de México y Sudáfrica a la 1:00 pm.

Declaración institucional: “El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que no habrá clases, esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración”, confirmó la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, enfatizando el carácter obligatorio de este descanso para escuelas públicas y particulares.

Jalisco: clases en línea para mitigar el colapso vial

En el estado de Jalisco, la estrategia se enfocará en la educación a distancia. El gobernador Pablo Lemus anunció que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria migrarán temporalmente a clases en línea durante los días en que se celebren partidos en el Estadio Akron de Guadalajara.

El objetivo principal es evitar el ausentismo y, sobre todo, desahogar el flujo vehicular en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La medida virtual se aplicará estrictamente durante las fechas de los cuatro encuentros de la Fase de Grupos asignados a la sede:

Jueves 11 de junio: Corea del Sur vs. República Checa

Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur

Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo

Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España

Nuevo León: adelanto oficial del fin de cursos

A diferencia de las otras sedes, el estado de Nuevo León optó por una reestructuración del calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El gobernador Samuel García informó que el fin del ciclo escolar para educación básica se adelantará al miércoles 8 de julio de 2026, concluyendo las clases una semana antes de lo estipulado a nivel nacional.

Esta decisión responde a que el calendario de juegos en el Estadio de Monterrey no interfiere directamente con los horarios escolares diurnos, ya que dos de los partidos se disputarán en fin de semana y los dos restantes se jugarán a mitad de semana pero en horario nocturno:

Domingo 14 de junio: Suecia vs. Túnez

Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea

Lunes 29 de junio: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C

Hasta el momento, las autoridades educativas del resto de los estados de la República no han emitido pronunciamientos sobre modificaciones en sus actividades escolares, por lo que el calendario regular de la SEP se mantendrá vigente fuera de las ciudades mundialistas.

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