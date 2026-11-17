Papa John's lanzó una campaña de control de calidad respaldada por inteligencia artificial que premia con una pizza gratuita a los clientes que envíen fotografías de sus pedidos entregados junto con breves comentarios sobre el producto.

El director ejecutivo de la compañía, Todd Penegor, declaró a Reuters que la iniciativa busca corregir las inconsistencias de preparación en sus franquicias, un problema operativo que el ejecutivo calificó como el principal "talón de Aquiles" de la marca en medio de un entorno competitivo altamente exigente.

Cómo funciona la auditoría visual impulsada por los consumidores

El sistema replica el mecanismo de las cámaras inteligentes instaladas en las cocinas de la cadena, las cuales analizan en tiempo real que el queso conserve su punto exacto sin quemarse, que las lonchas de pepperoni mantengan una distribución uniforme y que el borde exterior adopte la forma de un palito de pan bien horneado.

Dado que estos sensores físicos operan actualmente en apenas unos cientos de los 6.000 locales que la firma gestiona a escala global, la recepción directa de imágenes desde los teléfonos de los compradores permite auditar miles de entregas de manera masiva y económica.

Desde el inicio de la promoción el pasado 9 de noviembre y hasta su cierre este viernes, la corporación acumuló miles de fotografías en un panel centralizado desarrollado internamente sobre la infraestructura tecnológica de Google Cloud.

El impacto financiero detrás de la estrategia digital

La apuesta por estandarizar la calidad responde directamente a la presión financiera que atraviesa la cadena de comida rápida.

El pasado 5 de noviembre, la empresa reportó una caída del 6,5 % en sus ventas trimestrales de tiendas comparables, una cifra que obligó a la directiva a reevaluar la experiencia del consumidor final.

Con la base de datos visual y las reseñas recopiladas durante esta semana, la gerencia identificará las fallas específicas de cada local franquiciado para priorizar correcciones operativas y recuperar cuota de mercado.

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