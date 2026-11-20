El Ejército estadounidense pospuso hasta el próximo lunes la detonación controlada de varias toneladas de azida de plomo degradada en el sureste de Iowa, luego de enfrentar una intensa presión política, demandas judiciales y el pánico de miles de residentes ante el riesgo de una nube tóxica de plomo.

La gobernadora Kim Reynolds intervino directamente el jueves ante el secretario interino del Ejército, Adam Telle, mientras organizaciones ambientalistas acudían a los tribunales federales para frenar el operativo previsto originalmente para el viernes en la planta de municiones de Middletown.

El dilema técnico: inestabilidad química frente al frío invernal

El conflicto estalló tras el hallazgo a principios de año de docenas de barriles con compuestos altamente volátiles para fabricar bombas.

Según un permiso de emergencia emitido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), trasladar o neutralizar químicamente los bidones implica un riesgo mortal de explosión accidental, peligro que se agrava con el descenso de las temperaturas.

Telle explicó en la red social X que el aplazamiento al lunes representa el límite máximo antes de una ola de frío que desestabilizaría aún más el material.

Embora los modelos del Ejército aseguran que las partículas en el aire permanecerán por debajo del umbral crítico federal y se disiparán en menos de una hora, el aviso tardío a comunidades ubicadas hasta 160 kilómetros de distancia desató el caos.

Escuelas y bibliotecas de Middletown, Danville y Mediapolis cancelaron clases preventivamente, mientras los bomberos locales preparaban operativos para lavar parques infantiles tras las dos explosiones programadas.

Temor sanitario y escasez de pruebas de suelo en la región

La incertidumbre sacudió a agricultores y familias del condado de Des Moines, donde la Universidad Estatal de Iowa agotó todos sus kits para análisis de suelo ante el temor de contaminación en huertos y ganado.

Especialistas de las universidades de Iowa y Purdue advirtieron que el plomo actúa como un neurotóxico capaz de provocar intoxicaciones agudas y daños neurológicos irreversibles en niños pequeños, cuestionando si la recomendación militar de lavar vehículos y ventanas bastará para proteger a la población.

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