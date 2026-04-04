Gasolina

Precio de combustible en EEUU rompe máximos y se sitúa en niveles no vistos desde 2022

Estos niveles no se veían desde la crisis energética provocada por el inicio del conflicto en Ucrania hace cuatro años

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 07:53 pm
Precio de combustible en EEUU rompe máximos y se sitúa en niveles no vistos desde 2022

Este sábado 4 de abril de 2026 la Asociación Automovilística AAA confirmó que el precio medio se ubicó exactamente en 4.104 dólares. Esta variación representa un incremento superior al 37% en el valor del recurso desde el inicio de las acciones bélicas entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.

El factor principal de este encarecimiento es la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, punto geográfico por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

Ultimátum de la Casa Blanca e impacto en el crudo

El panorama energético se mantiene bajo presión tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario advirtió que el plazo otorgado a Irán para restablecer la operatividad en el estrecho está próximo a expirar:

"Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió, sugiriendo posibles ataques a la infraestructura energética iraní.

Comportamiento de los mercados

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) finalizó la jornada por encima de la barrera de los 100 dólares.

  • Barril de WTI: Ya superó los 111.50 dólares, un aumento del 11% en una sola semana.

  • Impacto en EE.UU.: El alza del crudo se traslada casi de inmediato al precio de la gasolina regular, que ya subió un 37% desde finales de febrero.

  • Diesel: En estados como Florida, el diésel ya se cotiza por encima de los 5.80 dólares, lo que encarece también el transporte de alimentos y productos básicos

 Algunas variaciones en los precios en diferentes localidades son las siguientes:

Ubicación Gasolina Regular (Promedio)
Promedio Nacional $4.104
Florida (Estatal) $4.222
Miami $4.159
Fort Lauderdale $4.255

Expertos señalan que, de no alcanzarse un acuerdo inmediato en las próximas 48 horas, el costo del diésel y otros derivados podría dispararse por encima de los 5.80 dólares en diversas zonas del país.

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