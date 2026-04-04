Precio de combustible en EEUU rompe máximos y se sitúa en niveles no vistos desde 2022

Este sábado 4 de abril de 2026 la Asociación Automovilística AAA confirmó que el precio medio se ubicó exactamente en 4.104 dólares. Esta variación representa un incremento superior al 37% en el valor del recurso desde el inicio de las acciones bélicas entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero.
El factor principal de este encarecimiento es la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, punto geográfico por donde circula el 20% del suministro global de crudo.
Ultimátum de la Casa Blanca e impacto en el crudo
El panorama energético se mantiene bajo presión tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario advirtió que el plazo otorgado a Irán para restablecer la operatividad en el estrecho está próximo a expirar:
"Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", escribió, sugiriendo posibles ataques a la infraestructura energética iraní.
Comportamiento de los mercados
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) finalizó la jornada por encima de la barrera de los 100 dólares.
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Barril de WTI: Ya superó los 111.50 dólares, un aumento del 11% en una sola semana.
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Impacto en EE.UU.: El alza del crudo se traslada casi de inmediato al precio de la gasolina regular, que ya subió un 37% desde finales de febrero.
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Diesel: En estados como Florida, el diésel ya se cotiza por encima de los 5.80 dólares, lo que encarece también el transporte de alimentos y productos básicos
Algunas variaciones en los precios en diferentes localidades son las siguientes:
|Ubicación
|Gasolina Regular (Promedio)
|Promedio Nacional
|$4.104
|Florida (Estatal)
|$4.222
|Miami
|$4.159
|Fort Lauderdale
|$4.255
Expertos señalan que, de no alcanzarse un acuerdo inmediato en las próximas 48 horas, el costo del diésel y otros derivados podría dispararse por encima de los 5.80 dólares en diversas zonas del país.
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