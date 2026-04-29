¿Qué pasará con los 110 mil cubanos que esperan por la Ley de Ajuste en EEUU?

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El flujo de concesiones de residencias para ciudadanos cubanos ha registrado una paralización casi total en el sistema migratorio de los Estados Unidos. Según datos recientes del Instituto Cato, las autoridades apenas otorgaron 15 permisos de permanencia definitiva en enero de 2026, cifra que contrasta con las casi 11.000 aprobaciones computadas en febrero del año anterior. Esta contracción del 99,8% coincide con la implementación de una pausa administrativa destinada a establecer protocolos de verificación más rigurosos para solicitantes de determinadas nacionalidades por motivos de seguridad nacional.

Suspensión de trámites y limbo legal

La interrupción en la emisión de residencias afecta a decenas de miles de personas que ingresaron al país mediante programas como el parole o citas de CBP One. El congelamiento administrativo no se limita únicamente al ajuste de estatus bajo leyes especiales, sino que se extiende a procesos de ciudadanía, solicitudes de asilo y renovaciones de autorizaciones de empleo. De acuerdo con analistas jurídicos, el gobierno mantiene suspendidos estos trámites hasta completar la integración de mecanismos de revisión exhaustiva para cada expediente, lo que ha dejado los casos en un estado de espera indefinida.

Incremento en las detenciones operativas

A la par del freno en los beneficios migratorios, las detenciones de ciudadanos cubanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han experimentado un alza del 460%. Al no contar con un estatus legal definido debido a la pausa en las residencias, los individuos quedan vulnerables a arrestos administrativos. Miami se ha posicionado como una de las ciudades con mayor actividad de este tipo en el último año, donde los afectados son trasladados a centros de detención a la espera de una resolución judicial sobre su permanencia en territorio estadounidense.

Estatus de las demandas judiciales

Ante la situación actual, se han interpuesto diversos recursos legales ante los tribunales con el objetivo de levantar la pausa administrativa que impide el avance de las residencias. Los abogados de inmigración señalan que, aunque la Ley de Ajuste Cubano permanece vigente, la ejecución de la misma se encuentra supeditada a las decisiones que tomen las cortes federales sobre las nuevas políticas de seguridad. Por el momento, la recomendación técnica para los solicitantes con procesos pendientes es aguardar la implementación de los nuevos sistemas de verificación gubernamental.

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