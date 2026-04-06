Récord histórico en Nueva York: ¿Por qué los precios de las rentas superan los 5.000 dólares?

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Vivir en la Gran Manzana se ha vuelto un verdadero reto financiero. A principios de abril de 2026, el mercado inmobiliario de Nueva York está en una situación crítica: los precios de los alquileres en los barrios más icónicos de la ciudad no solo han aumentado, sino que han roto todos los récords históricos.

Según los últimos informes de Infobae, la mezcla de una oferta extremadamente escasa y una demanda implacable ha llevado los precios a niveles que muchos consideran "fuera de alcance".

Manhattan y Brooklyn: el corazón de los aumentos de alquileres en Nueva York

Este fenómeno no se limita solo a las áreas de lujo. Barrios familiares que antes ofrecían un alivio económico ahora están a la cabeza de los incrementos.

En Park Slope (Brooklyn) y Forest Hills (Queens), los precios de los apartamentos familiares han subido entre un 30% y un 40% en el último año.

De acuerdo con los datos de Infobae, en estas áreas es cada vez más común ver alquileres que superan los $5.000 al mes, una cifra que está empujando a las familias de clase media hacia las afueras o las obliga a reducir drásticamente su espacio vital.

Las cifras del récord histórico

La presión se siente con especial intensidad en los distritos centrales. Las estadísticas actuales muestran un panorama sorprendente:

Manhattan: El alquiler promedio ha alcanzado la asombrosa cifra de USD 5.000, impulsado por la escasez de unidades en edificios con servicios.

Brooklyn: No se queda atrás, consolidando un promedio de USD 4.296, un valor que parecía impensable hace solo cinco años.

Zonas Prime: Áreas como el Upper West Side y el Financial District están experimentando una competencia feroz, donde los posibles inquilinos llegan a ofrecer meses de adelanto o incluso "pujas" por encima del precio de lista para asegurarse un contrato.

¿Por qué están subiendo tanto los precios?

Expertos consultados por varios medios, incluyendo los reportes de Infobae, destacan varios factores clave.

Primero, el aumento en los tipos de interés ha frenado la compra de viviendas; esto empuja a los potenciales compradores a quedarse en el mercado de alquiler.

Segundo, la oferta de pisos grandes o familiares es prácticamente inexistente, lo que genera una "carrera" por los pocos espacios disponibles.

Además, la llegada de nuevos residentes con presupuestos elevados, junto con la falta de nuevas construcciones asequibles, ha creado un cuello de botella.

"El costo del arriendo se ha vuelto casi inalcanzable, obligando a compartir departamentos o a abandonar la ciudad", reportan testimonios recogidos en la zona.

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