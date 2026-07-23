Retorno de Trump a la Cena de Corresponsales: ¿Qué hay detrás del megaoperativo de seguridad?

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El mandatario Donald Trump asistirá este viernes 24 de julio a la reprogramada Cena de Corresponsales de la Casa Blanca bajo estrictos controles de acceso y un esquema de seguridad reforzado. La reunión ocurre tres meses después del ataque armado que obligó a suspender la gala original de abril en la capital estadounidense.

Un grupo de ocho organizaciones defensoras de la libertad de prensa exige a los organizadores un pronunciamiento público contra las recientes acciones judiciales del Ejecutivo nacional contra varios comunicadores.

La expresentadora Lisa Stark y el productor Ian Cameron encabezan la lista de firmantes de una misiva dirigida a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). El documento, respaldado por cientos de periodistas retirados, para denunciar la intensificación de las medidas gubernamentales.La alianza rechaza las citaciones del Departamento de Justicia contra redactores de The New York Times y la revisión de registros telefónicos a sus familiares cercanos.

"Creemos que es hipócrita celebrar la Primera Enmienda frente al hombre que la ataca sin descanso", expresaron los promotores de la protesta epistolar. El comunicado insta a la directiva de la WHCA a utilizar el podio principal para rechazar las amenazas de revocación de licencias a las cadenas radiales y televisivas.

El evento mantendrá una escala reducida dentro de las instalaciones del hotel Waldorf Astoria con boletos digitales de verificación biométrica. La presidenta de la asociación, Weijia Jiang, confirmó que el programa incluirá reconocimientos a los oficiales que neutralizaron la agresión armada del pasado 25 de abril.

¿Qué implicaciones tiene que Trump asiste al evento?

Las organizaciones gremiales recuerdan que la Constitución protege el libre ejercicio del periodismo frente a las presiones del poder político. Los defensores de los derechos civiles critican la pasividad de la asociación ante las citaciones dirigidas a los reporteros de la capital.

Por su parte, la directiva del gremio insiste en defender el diálogo institucional como una vía para garantizar la labor informativa. Las medidas de seguridad incluyen cierres perimetrales y revisiones exhaustivas para todos los periodistas e invitados especiales.

Agentes del Servicio Secreto desplegarán anillos de contención adicionales para prevenir cualquier intento de vulneración en los accesos del recinto. El organismo policial calificó la cita como un evento de alto riesgo debido a los antecedentes violentos de la gala anterior.

El debate sobre la relación entre los medios de comunicación y el gobierno dominará la jornada de este viernes. Los periodistas asistentes buscarán reafirmar el compromiso de la profesión frente a las investigaciones del Departamento de Justicia.

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