San Diego rechaza cámaras corporales para agentes juveniles: ¿Qué está pasando dentro de los centros de detención?

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El Departamento de Libertad Condicional del condado de San Diego rechazó la recomendación de un gran jurado para equipar con cámaras corporales a los agentes que trabajan en centros de detención juvenil, pese a que la propuesta buscaba aumentar la protección de los menores y también de los funcionarios.

La respuesta llega mientras antiguos internos presentan un número creciente de denuncias por presunto abuso sexual y la Fiscalía General de California mantiene una investigación de derechos civiles sobre las instalaciones juveniles del condado.

Probation defiende sus cámaras fijas

El Departamento de Libertad Condicional sostiene que las cámaras corporales no resultan necesarias porque sus centros cuentan con sistemas de videovigilancia en distintas áreas.

La agencia también afirmó que actualmente no dispone de datos que demuestren que las cámaras corporales mejoren las operaciones en instalaciones para menores.

Además, informó que recientemente actualizó el sistema del Centro de Detención de East Mesa, mejoró la calidad de las imágenes y añadió dispositivos para ampliar la cobertura y eliminar puntos ciegos.

Pero la supervisora Paloma Aguirre cuestionó que las cámaras fijas cubran absolutamente todos los espacios y dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la tecnología.

“Este es un tema de conversación continuo”, señaló Aguirre antes de respaldar la respuesta del departamento.

Hasta los agentes apoyan la tecnología

La controversia también involucra al sindicato que representa a los agentes de libertad condicional. Dos miembros de la organización expresaron ante la Junta de Supervisores su respaldo a las cámaras corporales.

Jennifer Fox, quien lleva 24 años en la agencia y preside la Asociación de Agentes de Libertad Condicional del Condado de San Diego, afirmó que este tipo de dispositivos ha demostrado utilidad tanto para los jóvenes bajo custodia como para los funcionarios en otras jurisdicciones.

Fox calificó de decepcionante la respuesta de Probation y sostuvo que el momento exige mayor transparencia.

El uso de gas pimienta suma otra preocupación

El debate ocurre además mientras el condado intenta reducir el uso de aerosol de OC o gas pimienta contra jóvenes considerados disruptivos o poco cooperativos.

La administración informó que trabaja con un subcomité de la Junta de Supervisores para modificar las prácticas del departamento y eliminar progresivamente ese recurso, acompañado de capacitación en técnicas de desescalada.

Los defensores de los jóvenes cuestionan desde hace tiempo el uso del aerosol y señalan posibles efectos físicos y psicológicos, además de un impacto desproporcionado sobre jóvenes de color y personas con problemas de salud mental.

La Junta de Supervisores aprobó la respuesta de Probation al gran jurado, pero el respaldo no cerró la discusión sobre las cámaras corporales. Las denuncias contra las instalaciones y la investigación estatal sobre derechos civiles mantienen el debate abierto.

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