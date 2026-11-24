Millones de adultos mayores en Estados Unidos pagarán más por su cobertura médica de Medicare a partir de enero de 2027, tras la actualización anual de tarifas publicada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Este ajuste impactará directamente a los beneficiarios del Seguro Social, quienes perderán 78 dólares anuales en efectivo de su incremento del 3,6 % por costo de vida debido al alza en la prima mensual de la Parte B.

Nuevos costos en las Partes A y B de Medicare

Para 2027, la prima mensual estándar de la Parte B —que cubre consultas médicas y servicios ambulatorios— subirá 6,50 dólares hasta ubicarse en 209,40 dólares, mientras su deducible anual aumentará 9 dólares para alcanzar los 292 dólares.

En la Parte A (seguro hospitalario), aunque cerca del 99 % de los afiliados no paga cuota mensual por haber cotizado al menos 40 trimestres laborales, quienes acumulan entre 30 y 39 trimestres pagarán 17 dólares más (328 dólares), y aquellos con menos de 30 trimestres desembolsarán 597 dólares tras un alza de 32 dólares.

Asimismo, el deducible hospitalario por cada período de beneficio subirá 40 dólares hasta situarse en 1.776 dólares.

Alivio en Medicare Advantage frente a subidas en medicamentos

El panorama varía en los planes administrados por aseguradoras privadas. Según estimaciones de la administración Trump citadas por USA Today, las primas promedio de la Parte C (Medicare Advantage) bajarán 12 dólares en 2027, aunque los planes con deducibles altos elevarán su tope a 3.050 dólares y los límites de gasto de bolsillo para los planes K y L pasarán a 8.360 y 4.180 dólares, respectivamente.

Por el contrario, la fundación KFF proyecta que la Parte D (medicamentos recetados) encarecerá su prima promedio entre 17 y 51 dólares si los afiliados mantienen su póliza actual, elevando su deducible máximo en 85 dólares (hasta 700 dólares) y el tope anual de bolsillo a 2.400 dólares.

Los usuarios tienen hasta el 7 de diciembre para cambiar de plan durante la inscripción abierta y ajustar su cobertura antes del 1 de enero.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube