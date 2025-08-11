¿Tienes este billete de 1776? La Moneda Continental que se vende por más de 16 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la numismática, la Moneda continental ocupa un lugar especial por su relevancia histórica y rareza.

Uno de los ejemplares más codiciados es el billete de 2 dólares emitido en 1776, según destaca el diario argentino La Nación en su versión web.

Esta pieza formó parte de la economía de Estados Unidos y que hoy alcanza cifras sorprendentes en el mercado de coleccionistas.

Origen y características de una pieza única

La historia de este billete se remonta a mayo de 1775, cuando el Congreso Continental autorizó la impresión de papel moneda intercolonial para financiar la Guerra de Independencia.

Conocida como Moneda Continental, fue producida en Filadelfia por la firma Hall and Sellers, sucesores de Benjamin Franklin. El papel, elaborado en Ivy Mills, incorporaba fibras azules y mica como elementos de seguridad.

Cada billete era único, con diseños que incluían imágenes simbólicas y lemas inspiradores como “Tribulatio Ditat” (“la adversidad enriquece”).

Algunos ejemplares destacaban por mostrar un castor roendo un árbol junto a la palabra “Perseverando”. Eran fabricados en papel de alta calidad pero frágil, lo que explica la existencia de piezas antiguas remendadas a mano.

Valor actual y certificaciones

En el mercado, su precio depende de factores como el estado de conservación, el diseño específico y la certificación de calidad.

Ejemplares evaluados con el estándar “Exceptional Paper Quality” (EPQ) alcanzan cifras elevadas: uno con calificación “PMG Choice About Uncirculated 58 EPQ” se vendió por US$1.560; otro “PMG Superb Gem Uncirculated 67 EPQ” llegó a US$14.100, mientras que el récord lo ostenta una pieza “PMG Gem Uncirculated 66 EPQ” subastada por US$16.800.

Estas certificaciones garantizan que el billete conserva su estado original y no ha sido alterado, lo que incrementa su atractivo para coleccionistas dispuestos a pagar sumas considerables por poseer un fragmento tangible de la historia estadounidense.

