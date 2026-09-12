¿Tu casero no arregla la calefacción o las ratas? Esto pueden hacer los inquilinos en Baltimore

Los inquilinos de Baltimore cuentan con mecanismos legales para reclamar cuando una vivienda presenta condiciones que amenazan su salud o seguridad, entre ellas falta de calefacción, infestaciones de roedores, problemas de agua o pintura con plomo.

Estas protecciones forman parte de las leyes estatales y municipales de vivienda y no dependen de que el propietario quiera hacer las reparaciones.

En el caso de las viviendas de alquiler construidas antes de 1978, Maryland exige medidas específicas contra los riesgos del plomo.

El propietario debe registrar la propiedad, cumplir los estándares de reducción de riesgo y entregar al inquilino la documentación correspondiente.

Plomo, calefacción y plagas activan protecciones

La normativa de Baltimore considera graves, entre otras situaciones, la falta de calefacción, agua corriente o electricidad, las infestaciones de roedores y la presencia de pintura con plomo que represente un riesgo para los ocupantes.

Durante la temporada de calefacción, del 1 de octubre al 30 de abril, los propietarios deben proporcionar suficiente calefacción para mantener al menos 70 °F (21 °C) en las habitaciones habitables, baños y sanitarios.

Cuando una propiedad pre-1978 presenta determinados riesgos de plomo, Maryland también establece obligaciones de reparación y reubicación.

Si los trabajos requieren que los residentes abandonen la vivienda durante más de 24 horas, el propietario debe pagar gastos razonables de alojamiento temporal y otros costos relacionados con la reubicación, bajo las condiciones establecidas por la ley.

¿Qué hacer si el propietario no responde?

El primer paso debe ser notificar por escrito al propietario y conservar pruebas de la comunicación. La Fiscalía General de Maryland recomienda utilizar correo certificado o recurrir a un inspector de vivienda para dejar constancia del problema.

Si el propietario no corrige un defecto grave después del aviso y del tiempo razonable establecido, el inquilino puede solicitar ante la Corte de Distrito un mecanismo conocido como rent escrow.

Si el juez lo autoriza, el inquilino deposita la renta en una cuenta administrada por la corte en lugar de entregársela directamente al propietario mientras se resuelve el problema.

No significa simplemente dejar de pagar la renta. La cuenta de rent escrow solo puede establecerla la corte y Maryland advierte que retener el alquiler por cuenta propia puede exponer al inquilino a un proceso de desalojo.

La ley también protege contra represalias

Un propietario no puede tomar represalias por una queja legítima sobre las condiciones de la vivienda, una denuncia ante las autoridades o una acción judicial.

Entre las conductas prohibidas figuran aumentar la renta, reducir servicios o iniciar un desalojo como represalia. Maryland también reconoce como represalia las amenazas de contactar a las autoridades por el estatus migratorio del inquilino.

Los inquilinos pueden consultar al Maryland Department of the Environment sobre riesgos de plomo y certificados de las propiedades. El MDE publica información para inquilinos y ofrece asistencia en el 410-537-3825.

Para problemas de vivienda y rent escrow, el Maryland Court Help Center ofrece orientación gratuita a inquilinos y propietarios no comerciales en el 410-260-1392.

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