Un encuentro anual de fútbol americano sin contacto en la ciudad de Flint, Michigan, entre agentes de policía y bomberos locales desembocó en una violenta trifulca durante los minutos finales del partido del sábado.

El evento tenía como propósito recaudar fondos para Voices for Children Advocacy Center, una organización que asiste a supervivientes de abuso infantil y sus familias en los condados de Genesee y Shiawassee, pero la jornada solidaria quedó empañada cuando la rivalidad deportiva escaló a golpes y empujones sobre el césped ante la mirada de decenas de espectadores.

Cómo estalló el caos en el campo de juego

Según grabaciones difundidas en Facebook, el altercado comenzó cuando dos jugadores rivales forcejeaban en el suelo y un integrante del equipo policial empujó al grupo, desatando el vaciamiento inmediato de ambos banquillos.

A pesar de los silbatazos desesperados de los árbitros, múltiples trabajadores de emergencia cayeron al césped entre agarrones y golpes mientras la pelea principal se dividía en dos focos menores.

Las imágenes posteriores revelaron además la irrupción de dos individuos sin uniforme deportivo; uno de ellos tuvo que ser apartado a empujones del tumulto y un miembro del Departamento de Bomberos interceptó y retuvo al segundo hombre cuando intentaba abalanzarse sobre un participante de la trifulca.

Disculpas institucionales y antecedentes de rivalidad

Tras la viralización de los videos, las jefaturas de policía y bomberos de Flint emitieron un comunicado conjunto pidiendo disculpas públicas a la comunidad, especialmente a los niños y simpatizantes presentes.

Ambos mandos reconocieron que sus efectivos incumplieron los estándares de integridad exigidos por sus insignias y anunciaron entrevistas internas para esclarecer el detonante del conflicto.

Este episodio se suma a una creciente tensión en duelos benéficos de cuerpos de seguridad en Estados Unidos, replicando los dos enfrentamientos ocurridos el pasado 29 de marzo durante el 52º partido anual de hockey entre los bomberos (FDNY) y la policía de Nueva York (NYPD) en el UBS Arena.

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