¿A dónde mudarse? esta ciudad surge como la opción más equilibrada frente al caos de Miami

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El mercado inmobiliario de alquiler en Miami atraviesa uno de sus puntos más críticos según el informe más reciente de WalletHub basado en datos del Censo de EEUU.

Los registros indican que, con un ingreso medio de 62.462 dólares frente a una renta mensual promedio de 1.758 dólares, los residentes destinan el 33,77 % de su salario exclusivamente al pago de vivienda.

Esta cifra coloca a la urbe por debajo de centros financieros tradicionales como Nueva York o San Francisco, donde, si bien los costos nominales de renta son elevados, los niveles de ingreso promedio resultan superiores a los locales.

Déficit de unidades y carga financiera

La situación del alquiler en el condado de Miami-Dade se ve agravada por una escasez de oferta que asciende a 90.000 unidades de vivienda asequible necesarias para estabilizar el mercado. De acuerdo con las métricas de organizaciones como Miami Housing for All, casi el 60 % de los hogares en el área metropolitana se encuentran bajo "carga de alquiler", término técnico utilizado cuando el pago de la renta iguala o supera el 30 % de los ingresos mensuales, limitando la capacidad de ahorro y gasto en otras necesidades básicas.

Panorama estatal y comparativa nacional

El fenómeno del alto costo del alquiler no se limita a Miami, sino que se extiende a otras ciudades de Florida que ocupan los puestos más bajos de asequibilidad a nivel nacional. Orlando se ubicó en el puesto 175 de 182, seguida de cerca por Pembroke Pines (174) y Port St. Lucie (172).

En contraste, ciudades como Jacksonville se presentan como las opciones más equilibradas del estado al situarse en la casilla 125.

A nivel federal, las localidades con las rentas más accesibles en relación con los ingresos son Bismarck y Sioux Falls.

Impacto en la fuerza laboral

La brecha entre el costo del alquiler y la remuneración salarial ha generado dificultades para que los trabajadores de ingresos medios y bajos permanezcan en zonas cercanas a sus centros de empleo. El informe subraya que ciudades como Houston (126) y Chicago (43) mantienen una mejor relación de costo-beneficio para los inquilinos.

En el sur de Florida, la persistencia de esta tendencia ha provocado que un sector de la población considere el traslado hacia otras zonas geográficas con menores exigencias financieras en materia habitacional.

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