Alquiler en Nueva York: Cómo congelar tu renta para que no suba más este año

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La administración de la ciudad de Nueva York mantiene abierta la convocatoria para el programa de alquiler congelado, una medida técnica que protege a los residentes de viviendas reguladas ante la escalada de precios inmobiliarios. A través de este mecanismo, el Departamento de Finanzas garantiza que los arrendatarios que cumplan con los perfiles de edad o discapacidad mantengan su tarifa vigente de forma indefinida, mientras el gobierno local compensa a los propietarios mediante deducciones fiscales directas.

Sobre la importancia de masificar esta información, Adolfo Carrión Jr., comisionado de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad, ha señalado en diversas comparecencias:

"Nuestra meta es asegurar que ningún neoyorquino vulnerable sea desplazado de su comunidad por no poder costear un aumento de renta que la ciudad puede cubrir".

Criterios de elegibilidad y categorías

El sistema opera bajo dos modalidades principales dependiendo del perfil del solicitante. El programa SCRIE está destinado a ciudadanos de 62 años o más, mientras que el DRIE se enfoca en mayores de 18 años con una discapacidad reconocida oficialmente. Para acceder a cualquiera de las dos vías, el ingreso total del núcleo familiar no debe superar los $50.000 anuales y el inquilino debe destinar más de un tercio de sus ganancias mensuales al pago de la renta.

Es requisito indispensable que la vivienda esté sujeta a leyes de regulación, lo que incluye unidades bajo alquiler estabilizado, controlado o apartamentos del programa Mitchell-Lama. Los contratos de mercado libre no califican para esta protección estatal.

Procedimiento para fijar la tarifa

El trámite para asegurar la estabilidad del pago es gratuito y se puede gestionar de manera digital o presencial. Los interesados deben consignar su contrato de arrendamiento actual, pruebas de ingresos y la documentación médica o de identidad correspondiente.

Las autoridades han habilitado centros de atención en el número 66 de la calle John, en Manhattan, además de la línea de asistencia 311 para guiar a los usuarios en el llenado de los formularios, los cuales toman aproximadamente cinco minutos en completarse.

1. Documentación necesaria

Debes tener listos copias digitales o físicas de los siguientes documentos:

Prueba de edad o discapacidad: Acta de nacimiento, pasaporte o la carta de adjudicación de beneficios (SSI, SSDI, Veteranos, etc.).

Acta de nacimiento, pasaporte o la carta de adjudicación de beneficios (SSI, SSDI, Veteranos, etc.). Contrato de alquiler: Una copia de tu contrato de arrendamiento vigente y firmado por ambas partes.

Una copia de tu contrato de arrendamiento vigente y firmado por ambas partes. Pruebas de ingresos: Declaraciones de impuestos, formularios W-2 o cartas de beneficios del Seguro Social de todos los miembros del hogar del año anterior.

2. Canales de afiliación

Existen tres formas oficiales de enviar tu solicitud:

A. En línea (La vía más rápida)

Ingresa al portal oficial de la ciudad y utiliza la herramienta digital del Departamento de Finanzas. El sistema te guiará para cargar tus documentos escaneados. Enlace: NYC Rent Freeze Application

B. Por correo postal

Puedes descargar el formulario de solicitud (disponible en español), imprimirlo, llenarlo a mano y enviarlo junto con las copias de tus documentos a: NYC Department of Finance Rent Freeze Program – SCRIE/DRIE P.O. Box 3179 Union, NJ 07083

C. Asistencia presencial

Si prefieres ayuda de un funcionario, puedes acudir a los Centros de Negocios del Departamento de Finanzas. El centro principal está en:

Dirección: 66 John Street, 2nd Floor, Manhattan, NY 10038.

66 John Street, 2nd Floor, Manhattan, NY 10038. Horario: Lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

3. Seguimiento del trámite

Una vez enviada la solicitud, el Departamento de Finanzas revisará tu caso.

Tiempo de respuesta: Suele tardar entre 4 y 6 semanas .

Suele tardar entre . Aprobación: Si eres aceptado, recibirás una Orden de Exención de Alquiler . Esta orden le indica a tu arrendador que no puede cobrarte aumentos y explica cómo él recibirá su crédito fiscal.

Si eres aceptado, recibirás una . Esta orden le indica a tu arrendador que no puede cobrarte aumentos y explica cómo él recibirá su crédito fiscal. Notificación al dueño: La ciudad se encarga de notificar formalmente a tu casero; tú no necesitas negociar con él.

Para comunicarte directamente con las oficinas encargadas de los programas de congelación de alquiler en Nueva York, puedes utilizar los siguientes números:

Asistencia General (311): Marca el 311 desde cualquier teléfono dentro de la ciudad de Nueva York. Si llamas desde fuera de la ciudad, marca el 212-NEW-YORK (212-639-9675) . Al comunicarte, pide hablar con un representante del programa "Rent Freeze" (SCRIE o DRIE) .

Marca el desde cualquier teléfono dentro de la ciudad de Nueva York. Si llamas desde fuera de la ciudad, marca el . Al comunicarte, pide hablar con un representante del programa . Departamento de Finanzas (DOF): Para consultas específicas sobre el estado de una solicitud ya enviada, puedes llamar al 212-639-9675.

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