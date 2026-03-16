Asistencia social

Alquiler en Nueva York: Cómo congelar tu renta para que no suba más este año

El programa de asistencia municipal permite fijar rentas actuales para evitar los aumentos del 3 % y 4,5 % aprobados recientemente

Por Mariana Pérez Guerra
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 08:00 am
Alquiler en Nueva York: Cómo congelar tu renta para que no suba más este año

La administración de la ciudad de Nueva York mantiene abierta la convocatoria para el programa de alquiler congelado, una medida técnica que protege a los residentes de viviendas reguladas ante la escalada de precios inmobiliarios. A través de este mecanismo, el Departamento de Finanzas garantiza que los arrendatarios que cumplan con los perfiles de edad o discapacidad mantengan su tarifa vigente de forma indefinida, mientras el gobierno local compensa a los propietarios mediante deducciones fiscales directas.

Sobre la importancia de masificar esta información, Adolfo Carrión Jr., comisionado de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad, ha señalado en diversas comparecencias:

"Nuestra meta es asegurar que ningún neoyorquino vulnerable sea desplazado de su comunidad por no poder costear un aumento de renta que la ciudad puede cubrir".

Criterios de elegibilidad y categorías

El sistema opera bajo dos modalidades principales dependiendo del perfil del solicitante. El programa SCRIE está destinado a ciudadanos de 62 años o más, mientras que el DRIE se enfoca en mayores de 18 años con una discapacidad reconocida oficialmente. Para acceder a cualquiera de las dos vías, el ingreso total del núcleo familiar no debe superar los $50.000 anuales y el inquilino debe destinar más de un tercio de sus ganancias mensuales al pago de la renta.

Es requisito indispensable que la vivienda esté sujeta a leyes de regulación, lo que incluye unidades bajo alquiler estabilizado, controlado o apartamentos del programa Mitchell-Lama. Los contratos de mercado libre no califican para esta protección estatal.

Procedimiento para fijar la tarifa

El trámite para asegurar la estabilidad del pago es gratuito y se puede gestionar de manera digital o presencial. Los interesados deben consignar su contrato de arrendamiento actual, pruebas de ingresos y la documentación médica o de identidad correspondiente.

Las autoridades han habilitado centros de atención en el número 66 de la calle John, en Manhattan, además de la línea de asistencia 311 para guiar a los usuarios en el llenado de los formularios, los cuales toman aproximadamente cinco minutos en completarse.

1. Documentación necesaria

Debes tener listos copias digitales o físicas de los siguientes documentos:

  • Prueba de edad o discapacidad: Acta de nacimiento, pasaporte o la carta de adjudicación de beneficios (SSI, SSDI, Veteranos, etc.).
  • Contrato de alquiler: Una copia de tu contrato de arrendamiento vigente y firmado por ambas partes.
  • Pruebas de ingresos: Declaraciones de impuestos, formularios W-2 o cartas de beneficios del Seguro Social de todos los miembros del hogar del año anterior.

2. Canales de afiliación

Existen tres formas oficiales de enviar tu solicitud:

A. En línea (La vía más rápida)

Ingresa al portal oficial de la ciudad y utiliza la herramienta digital del Departamento de Finanzas. El sistema te guiará para cargar tus documentos escaneados. Enlace:  NYC Rent Freeze Application

B. Por correo postal

Puedes descargar el formulario de solicitud (disponible en español), imprimirlo, llenarlo a mano y enviarlo junto con las copias de tus documentos a: NYC Department of Finance Rent Freeze Program – SCRIE/DRIE P.O. Box 3179 Union, NJ 07083

C. Asistencia presencial

Si prefieres ayuda de un funcionario, puedes acudir a los Centros de Negocios del Departamento de Finanzas. El centro principal está en:

  • Dirección: 66 John Street, 2nd Floor, Manhattan, NY 10038.
  • Horario: Lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

3. Seguimiento del trámite

Una vez enviada la solicitud, el Departamento de Finanzas revisará tu caso.

  • Tiempo de respuesta: Suele tardar entre 4 y 6 semanas.
  • Aprobación: Si eres aceptado, recibirás una Orden de Exención de Alquiler. Esta orden le indica a tu arrendador que no puede cobrarte aumentos y explica cómo él recibirá su crédito fiscal.
  • Notificación al dueño: La ciudad se encarga de notificar formalmente a tu casero; tú no necesitas negociar con él.

Para comunicarte directamente con las oficinas encargadas de los programas de congelación de alquiler en Nueva York, puedes utilizar los siguientes números:

  • Asistencia General (311): Marca el 311 desde cualquier teléfono dentro de la ciudad de Nueva York. Si llamas desde fuera de la ciudad, marca el 212-NEW-YORK (212-639-9675). Al comunicarte, pide hablar con un representante del programa "Rent Freeze" (SCRIE o DRIE).
  • Departamento de Finanzas (DOF): Para consultas específicas sobre el estado de una solicitud ya enviada, puedes llamar al 212-639-9675.

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