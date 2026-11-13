Así funciona el primer baño público autolimpiante de Chicago: dónde está, horarios y reglas

Chicago puso en marcha el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 su primer baño público automatizado y autolimpiante, ubicado en el cruce de las avenidas Milwaukee, Ashland y la calle Division (zona conocida como el Polish Triangle, entre Wicker Park y West Town).

El servicio es completamente gratuito, opera todos los días de 7:00 am a 7:00 pm y establece un tiempo máximo de permanencia de 15 minutos por usuario antes de que las puertas se abran automáticamente.

Reglas de uso, horario y ubicación exacta

La iniciativa forma parte de un programa piloto impulsado por el Departamento de Transporte de Chicago (CDOT) junto con la Oficina del Director Financiero de la ciudad y la empresa de mobiliario urbano JCDecaux North America.

Característica Detalle oficial confirmado Ubicación Intersección de Milwaukee Ave., Ashland Ave. y Division St. (Polish Triangle, junto a la estación Division de la Línea Azul de CTA). Fecha de inauguración 11 de noviembre de 2026. Costo para el usuario Gratuito. Horario de operación Todos los días, de 7:00 am a 7:00 pm. Tiempo máximo en el interior 15 minutos por persona (al cumplirse el límite, la puerta se desbloquea y abre automáticamente). Ciclo de autolimpieza Aproximadamente 2 minutos después de cada uso.

¿Cómo funciona el sistema de autolimpieza?

A diferencia de los sanitarios portátiles convencionales, esta unidad independiente cuenta con tecnología automatizada diseñada para mantener condiciones higiénicas constantes sin requerir personal permanente en el sitio:

Desinfección tras cada visita: una vez que el usuario sale y la puerta se cierra, el sistema activa un ciclo de lavado y desinfección de unos 2 minutos.

Durante este proceso, la taza del inodoro se retrae para ser lavada, desinfectada y secada con aire, mientras que el piso recibe un lavado a presión independiente.

Tecnología sin contacto y seguridad: el interior cuenta con apertura de puertas automatizada, dispensadores sin contacto (touchless), barras de apoyo, accesibilidad total para personas con discapacidad (cumplimiento ADA) y un botón de llamada de emergencia.

el interior cuenta con apertura de puertas automatizada, dispensadores sin contacto (touchless), barras de apoyo, accesibilidad total para personas con discapacidad (cumplimiento ADA) y un botón de llamada de emergencia. Inversión y mantenimiento: según los reportes oficiales del proyecto, JCDecaux proporcionó la unidad y se encarga de su mantenimiento sin costo directo por el equipo para la ciudad, mientras que el municipio destinó cerca de 500.000 dólares para las obras de instalación, conexión de tuberías y servicios públicos.

¿Por qué se instaló en este punto y qué evaluará la ciudad?

El proyecto fue impulsado desde 2021 por el concejal del Distrito 1 (1st Ward), Daniel La Spata, con el objetivo de ofrecer una alternativa sanitaria digna a usuarios del transporte público (CTA), ciclistas, repartidores, adultos mayores y familias con niños pequeños en uno de los corredores peatonales más transitados de la ciudad.

Durante la fase piloto, la ciudad y JCDecaux monitorearán cinco indicadores clave antes de decidir si instalan más unidades en otros vecindarios de Chicago:

Volumen de uso diario y por franja horaria. Confiabilidad operativa y tiempo de actividad del equipo. Frecuencia de mantenimiento y reparaciones necesarias. Costos operativos y de servicios públicos a largo plazo. Seguridad y percepción comunitaria, incluyendo reportes de higiene y opiniones de vecinos y comerciantes locales.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuánto tiempo puedo permanecer dentro del baño público de Wicker Park?

El límite estricto es de 15 minutos por usuario. Si se agota ese tiempo, el sistema abre las puertas automáticamente por motivos de seguridad y para garantizar la rotación del servicio.

¿Tiene algún costo usar el sanitario automatizado?

No. El acceso es 100 % gratuito para cualquier peatón o usuario del transporte público.

¿Puedo entrar inmediatamente después de que salga otra persona?

No de inmediato. Tras cada uso, el baño permanece cerrado durante unos 2 minutos mientras ejecuta su ciclo automático de lavado, desinfección y secado antes de habilitar el ingreso al siguiente usuario.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube