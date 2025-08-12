¡Atención, beneficiarios! Anuncian pagos por $1.700 para agosto en este estado de EEUU: ¿Quiénes son los elegibles?

En Alaska, el Fondo Permanente de Dividendos del Estado distribuirá cheques de estímulo de hasta $1,702 el próximo 21 de agosto de 2025, dirigidos a hogares de bajos ingresos y diseñados para promover la inversión y el consumo en la comunidad.
La directora del programa, Genevieve Wojtusik, ha explicado que la misión del PFD es gestionar la distribución del dividendo de forma puntual a todos los residentes que cumplan con los requisitos.
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?
De acuerdo con el portal La Opinión, estos son los requisitos:
- Ser residente de Alaska por al menos 12 meses consecutivos.
- Tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.
- No haber solicitado la residencia en otro lugar.
- No haber sido condenado por delitos menores o graves.
¿Cuáles son las fechas de pago y estatus de la solicitud?
Las personas con solicitudes para el PFD de 2024 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No Pagado” con fecha del 13 de agosto de 2025, recibirán los fondos el 21 de agosto de 2025.
Son programados también otros envíos:
- Estatus del 3 de septiembre de 2025: pago el 11 de septiembre de 2025.
- Estatus del 18 de septiembre de 2025: pago el 2 de octubre de 2025.
- Estatus del 13 de octubre de 2025: pago el 23 de octubre de 2025.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube