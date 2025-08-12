¡Atención, beneficiarios! Anuncian pagos por $1.700 para agosto en este estado de EEUU: ¿Quiénes son los elegibles?

Suscríbete a nuestros canales

En Alaska, el Fondo Permanente de Dividendos del Estado distribuirá cheques de estímulo de hasta $1,702 el próximo 21 de agosto de 2025, dirigidos a hogares de bajos ingresos y diseñados para promover la inversión y el consumo en la comunidad.

La directora del programa, Genevieve Wojtusik, ha explicado que la misión del PFD es gestionar la distribución del dividendo de forma puntual a todos los residentes que cumplan con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

De acuerdo con el portal La Opinión, estos son los requisitos:

Ser residente de Alaska por al menos 12 meses consecutivos.

Tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.

No haber solicitado la residencia en otro lugar.

No haber sido condenado por delitos menores o graves.

¿Cuáles son las fechas de pago y estatus de la solicitud?

Las personas con solicitudes para el PFD de 2024 (y años anteriores) que estén en estado “Elegible-No Pagado” con fecha del 13 de agosto de 2025, recibirán los fondos el 21 de agosto de 2025.

Son programados también otros envíos:

Estatus del 3 de septiembre de 2025: pago el 11 de septiembre de 2025.

Estatus del 18 de septiembre de 2025: pago el 2 de octubre de 2025.

Estatus del 13 de octubre de 2025: pago el 23 de octubre de 2025.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube