¡Atención, fanáticos del fútbol! FIFA arranca la convocatoria para ser voluntario en la Copa Mundial 2026: deben ser mayores de 18 años

La FIFA ha iniciado formalmente la convocatoria para integrar su programa de voluntariado con miras a la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en Estados Unidos, México y Canadá.

Se prevé que cerca de 65.000 voluntarios participen durante las seis semanas del torneo, apoyando en 16 ciudades sede y en 23 diferentes funciones, desde estadios y campos de entrenamiento hasta aeropuertos y hoteles.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

  • Podrán postularse personas de 18 años o más, siempre que cumplan con los criterios migratorios del país anfitrión.
  • La inscripción se realiza en fifaworldcup.com/volunteers, donde primero es necesario crear una cuenta para acceder al formulario.
  • El proceso incluye un formulario de 10 páginas, con una duración estimada de 20 minutos para completarlos.
  • La fecha límite para enviar la solicitud es septiembre de 2025.

¿Cómo es el proceso de selección?

Los voluntarios elegidos serán convocados a los Volunteer Team Tryouts en octubre de 2025, seguidos de una etapa de capacitación en marzo de 2026, con todo listo antes del inicio del torneo, de acuerdo con el portal Telemundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que “los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de los torneos de la FIFA”. Además, enfatizó que esta iniciativa permitirá a los participantes “mostrar su orgullo local, vivir el evento desde adentro, crear memorias inolvidables y forjar amistades para toda la vida” mientras contribuyen al desarrollo de un acontecimiento histórico.

