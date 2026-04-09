Atención viajeros EEUU: Delta, United y Southwest suben los precios de las maletas este año

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Las principales compañías aéreas del mercado estadounidense, incluyendo a Delta, United y Southwest, ajustaron al alza los costos por el registro de equipaje facturado debido al incremento en los gastos de operatividad y combustible.

La actualización de precios pone fin a un periodo de estabilidad tarifaria y modifica las condiciones de viaje para los pasajeros que no poseen estatus de viajero frecuente.

De acuerdo con las nuevas tablas de costos, Delta y United han fijado el precio de la primera pieza de equipaje en 40 dólares.

Por su parte, Southwest ha modificado su política histórica de gratuidad, implementando un cargo por la segunda maleta en sus categorías de tarifas básicas, una medida que rompe con su tradicional estrategia comercial de "bolsas vuelan gratis".

Justificación de los incrementos operativos

Los transportistas justificaron estos movimientos financieros como una medida necesaria para mitigar la presión inflacionaria en el sector aeronáutico. El encarecimiento de la turbosina y los nuevos acuerdos laborales con los gremios de pilotos y tripulantes han elevado los costos por milla de asiento disponible. Estos ajustes se aplican de forma inmediata para nuevas reservas y afectan principalmente a quienes viajan en clase económica o tarifas promocionales que no incluyen franquicias de carga.

Aerolínea Concepto Precio Anterior Precio Nuevo Cambio Delta Air Lines 1ra Maleta $30 - $35 $40 Incremento para compensar combustible. United Airlines 1ra Maleta $35 $40 El pago en aeropuerto puede ser mayor. Southwest 1ra Maleta Gratis Gratis Mantiene la primera maleta sin costo. Southwest 2da Maleta Gratis Tarifa Variable Fin de la gratuidad en tarifas básicas. American Airlines 1ra Maleta $35 $40 Ajuste alineado con la competencia.

Cambios en las políticas de Southwest y competidores

El cambio en Southwest es particularmente relevante para el sector, dado que la empresa se había mantenido como la única aerolínea de gran envergadura en permitir dos maletas sin costo adicional. Con esta reestructuración, los usuarios de la tarifa básica ahora deberán cubrir un costo por la segunda unidad de carga. En el caso de United y Delta, el incremento del 15% al 20% en la primera maleta busca incentivar el uso de sus tarjetas de crédito de marca compartida, las cuales suelen eximir a los titulares de estos pagos.

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, se pronunció sobre el entorno económico que fuerza estas decisiones:

"Nuestros costos han subido drásticamente en los últimos dos años, desde el combustible hasta los salarios. No es algo que queramos hacer, pero es una medida necesaria para mantener la viabilidad del servicio frente a los márgenes actuales".

Por otro lado, Bob Jordan, director ejecutivo de Southwest Airlines, explicó el giro en la política de equipaje de la compañía:

"Estamos adaptando nuestro modelo de negocio para asegurar que sigamos siendo competitivos. Aunque valoramos nuestra tradición, los costos operativos actuales requieren que ajustemos la estructura de nuestras tarifas más bajas".

Impacto en la logística del pasajero

Las aerolíneas han recomendado a los viajeros verificar los términos de sus boletos antes de llegar al mostrador del aeropuerto, ya que el pago anticipado de forma digital suele tener un costo ligeramente inferior al realizado de manera presencial. Asimismo, se espera que este aumento en el precio de las maletas incremente el volumen de equipaje de mano en las cabinas, lo que podría derivar en mayores tiempos de embarque y desembarque en las puertas de salida.

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