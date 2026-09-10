Ayudas para damnificados en Chicago: abren portal de solicitudes de $ 15 mil por inundaciones en 2023 y 2024

El alcalde Brandon Johnson y el Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo (DFSS) activaron la recepción de solicitudes para el Programa de Asistencia para Alivio de Desastres (DRAP), una iniciativa dotada con 15 millones de dólares en fondos federales destinados a mitigar las pérdidas económicas sufridas por residentes locales.

Criterios de asignación y montos de cobertura

La medida financiera contempla la asignación de hasta 15.000 dólares por núcleo familiar para reembolsar gastos documentados de alquiler, pago de hipotecas y servicios públicos acumulados tras las tormentas. La asignación priorizará a solicitantes que alquilan viviendas, adultos mayores de 60 años y residentes de zonas que registraron mayores acumulaciones de agua.

Las solicitudes se procesarán de forma continua priorizando a los sectores históricamente vulnerables, requiriendo la comprobación de ingresos dentro de los límites establecidos y la presentación de comprobantes de daños o pérdidas no cubiertas previamente por agencias de emergencia federales.

Cobertura de eventos climáticos severos

El fondo cubre contingencias derivadas de tres periodos específicos de tormentas e inundaciones severas declaradas como desastres: las precipitaciones de finales de junio y principios de julio de 2023, las tormentas de mediados de septiembre de 2023 y el evento meteorológico de julio de 2024.

Las autoridades municipales precisaron que la entrega de los recursos se financiará mediante subsidios en bloque otorgados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), permitiendo la postulación de familias aun si recibieron aportes previos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) que resultaron insuficientes para cubrir la totalidad de los daños.

Procedimiento de postulación y documentación requerida

Para completar el trámite, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial del gobierno de Chicago o acudir a uno de los seis Centros de Servicios Comunitarios habilitados por el DFSS en la ciudad:

Englewood Community Service Center: 845 W. 69th St.

845 W. 69th St. Garfield Community Service Center: 10 S. Kedzie Ave.

10 S. Kedzie Ave. King Community Service Center: 4314 S. Cottage Grove Ave.

4314 S. Cottage Grove Ave. North Area Community Service Center: 845 W. Wilson Ave.

845 W. Wilson Ave. South Chicago Community Service Center: 8650 S. Commercial Ave.

8650 S. Commercial Ave. Trina Davila Community Service Center: 4312 W. North Ave.

El expediente de solicitud exige adjuntar una identificación oficial con fotografía, comprobantes de domicilio que acrediten la residencia en Chicago al momento del evento climático, y documentos de verificación de ingresos familiares (como declaraciones de impuestos o recibos de nómina).

Adicionalmente, el solicitante debe presentar facturas, fotografías, contratos de reparación o recibos de servicios que demuestren las pérdidas económicas o los gastos de recuperación no reembolsados por seguros privados.

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