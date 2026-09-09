Bodegueros de Nueva York van a los tribunales contra los supermercados municipales de Mamdani

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La Asociación Nacional de Supermercados (NSA) formalizó este miércoles una querella legal en la corte federal de Manhattan en contra de las demandas y medidas ejecutivas impulsadas por el alcalde Zohran Mamdani para la creación de una red de supermercados municipales en los cinco condados de la ciudad:

Argumentos del sector comercial y reclamos financieros

El recurso judicial sostiene que la asignación de recursos públicos a operadores privados generará una desventaja directa para los comercios establecidos. Los locales proyectados por la administración municipal contarán con exención de impuestos, exoneración del pago de alquiler y subsidios estatales destinados a cubrir rebajas del 30% en alimentos de la canasta básica.

La vocería de la NSA, que representa a unos 450 establecimientos en la entidad, indicó que el margen operativo promedio del sector privado oscila entre el 3% y el 4%, debido a costos fijos como arrendamiento, servicios y nómina, por lo que solicitaron que las subvenciones se extiendan a los comerciantes tradicionales o se destinen a reforzar los programas de asistencia alimentaria vigentes.

Proyección de la red pública y acciones judiciales acumuladas

El plan municipal contempla la apertura del primer establecimiento en el sector de Hunts Point, en El Bronx, para el año 2027, y un segundo local en East Harlem hacia 2029. El proyecto prevé una inversión global de 70 millones de dólares para completar la instalación de cinco sedes al cierre de la década.

La acción entablada en el tribunal federal de Manhattan se suma a dos litigios previos radicados ante la Corte Suprema estatal por la Coalición de Negocios Multiculturales, agrupación que integra a 50 cámaras de comercio locales.

Por su parte Zohran Mamdani ha declarado sobre su plan de supermercados municipales y la controversia con los precios del sector privado:

"Cada semana, los neoyorquinos entran a un supermercado con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir. Ir a hacer las compras no debería ser motivo de temor. Por eso estamos garantizando un 30 % de descuento en los alimentos más comunes y críticos para las familias. Espero con interés la competencia. ¡Que gane el supermercado más asequible!"

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