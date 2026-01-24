¿Buscas trabajo agrícola esta temporada?: estas son las oficinas que te ayudan en Fresno y Kern

Suscríbete a nuestros canales

En los condados de Fresno y Kern, las personas que buscan labores de recolección o empaque, pueden dirigirse a las sedes del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) y a centros de recursos especializados.

Estos lugares no solo publican ofertas de trabajo actuales, sino que también verifican que los contratistas cumplan con las licencias estatales requeridas.

Debido a la alta demanda en la cosecha de cítricos y hortalizas de invierno, estas oficinas han reforzado su personal bilingüe para facilitar el registro de nuevos trabajadores y brindar información sobre programas de capacitación y transporte hacia las granjas locales.

Puntos de contacto en el Condado de Fresno

En la ciudad de Fresno, el centro de servicios del EDD y organizaciones como Proteus, Inc. son paradas fundamentales para los buscadores de empleo.

Proteus ofrece entrenamiento y ubicación laboral específica para trabajadores del campo en sus sedes de Fresno y Kerman.

Asimismo, la oficina de la Fundación UFW (Unión de Trabajadores Campesinos) brinda asesoría legal, lo que resulta útil para quienes son nuevos en la región. Las coordenadas de estas oficinas son las siguientes:

EDD Fresno: 2555 S Elm Ave, Fresno, CA 93706.

2555 S Elm Ave, Fresno, CA 93706. Proteus, Inc. (Fresno): 1815 Fulton St, Fresno, CA 93721 (Tel: 559-233-1463).

1815 Fulton St, Fresno, CA 93721 (Tel: 559-233-1463). Fundación UFW: 732 N Van Ness Ave, Fresno, CA 93728 (Tel: 559-496-0700).

Centros de atención en el Condado de Kern

Para quienes se encuentran en el área de Bakersfield o Delano, el America’s Job Center of California (AJCC) es el principal punto de enlace con los empleadores agrícolas de la zona sur del valle.

En Delano, la California Farmworker Foundation cuenta con una oficina física que sirve como centro de recursos comunitarios para resolver dudas sobre documentos y oportunidades de trabajo.

Estos centros operan bajo políticas de privacidad que permiten a los trabajadores inmigrantes realicen sus trámites con mayor tranquilidad respecto a las autoridades federales de inmigración. Las coordenadas de estas oficinas son las siguientes:

AJCC Bakersfield: 1600 E Belle Terrace, Bakersfield, CA 93307.

1600 E Belle Terrace, Bakersfield, CA 93307. California Farmworker Foundation (Delano): 1120 Kensington St, Delano, CA 93215.

1120 Kensington St, Delano, CA 93215. Fundación UFW (Bakersfield): 917 H St, Bakersfield, CA 93304 (Tel: 661-324-2500).

Mientras encuentra su ubicación laboral mas conveniente para usted y su familia, puede obtener una ayuda monetaria semanal usando la aplicación myEDD y obtener salarios rápidos. La instalación de esta aplicación se muestra a continuación:

