Salud

Cáncer de mama en California: sepa qué servicios ofrece y como acceder al programa Every Woman Counts

Para poder recibir la atención por parte de este programa requiere cumplir con ciertos criterios de elegibilidad

Por Nayzai Saavedra
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 03:00 pm

En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama es importante que las personas en Estados Unidos (EEUU) conozcan qué programas, institutos u organizaciones ofrecen servicios de prevención y detección temprana de forma gratuita, en esta oportunidad compartimos información valiosa para los residentes de California

Esta vez hablamos de ‘Cada Mujer Cuenta’, Every Woman Counts – EWC, un programa crucial de salud pública patrocinado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS).

Su misión principal es reducir los efectos “devastadores” del cáncer de mama y de cuello uterino y eliminar las disparidades de salud, proporcionando servicios de detección y diagnóstico gratuitos o de bajo costo.

Servicios gratuitos disponibles

  • Exámenes clínicos de las mamas: pruebas de seguimiento (biopsias, ultrasonidos, etc.) si se encuentra algo sospechoso.
  • Mamografías de rutina.

También realizan:

  • Exámenes pélvicos: pruebas de seguimiento (colposcopias, biopsias, etc.) si se encuentran células anormales.
  • Prueba de Papanicolaou (Pap): pruebas de Papanicolaou (Pap).
  • Prueba de VPH  Pruebas conjuntas de Papanicolaou y VPH (Co-testing).

Además, si una persona elegible a través de EWC es diagnosticada con cáncer de mama o de cuello uterino, puede ser remitida al Programa de Tratamiento del Cáncer de Mama y Cuello Uterino (BCCTP) de Medi-Cal, el cual proporciona tratamiento oncológico completo.

Criterios de elegibilidad para la atención gratuita

La elegibilidad se basa en cuatro criterios principales: residencia, seguro médico, edad e ingresos.

En principio:

  • Debe vivir en California.
  • No tener seguro de salud (uninsured), o no tener un seguro de salud limitado o insuficiente.

Por ejemplo, si el seguro no cubre los servicios de detección, o si el deducible o copago es tan alto que no puede pagarlo.

Tenga en cuenta que, para ser elegible, no debe estar recibiendo ya estos servicios a través de Medi-Cal, Medicare u otro programa patrocinado por el gobierno.

  • Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL). Este nivel se ajusta anualmente y varía según el tamaño del hogar.
  • Para la detección de cáncer de mama (Mamografía) debe tener 40 años o más.

Ahora para el resto de los servicios de diagnóstico de mama puede ser a cualquier edad siempre yu cuando presente síntomas o señales de advertencia, sea hombre o mujer.

Además, sepa que no se requiere un número de Seguro Social para ser elegible para el programa EWC.

Así puede acceder: proceso

El programa no requiere una solicitud centralizada directa por parte del paciente al DHCS, es decir, la forma más fácil de acceder a los servicios es a través de un Proveedor de Atención Primaria (PCP) participante de EWC.

  • Encuentra un proveedor participante (Clínica/Doctor)>

- Línea de Referencia Automatizada: llame al número gratuito (800) 511-2300. La línea está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y ofrece servicios en inglés y español.

- Buscador en Línea: Utilice el "Online Provider Locator" (Buscador de Proveedores en Línea) en el sitio web del DHCS (disponible 24/7).

  • Contacte al proveedor: programe una cita con el médico o la clínica que participe en EWC.
  • Solicitud de elegibilidad: el personal de la clínica o el proveedor le ayudará a completar el formulario de inscripción para determinar si cumple con los requisitos de residencia e ingresos del EWC.

Ellos determinarán la elegibilidad inmediatamente en el consultorio.

