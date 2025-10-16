Cáncer de mama en California: sepa qué servicios ofrece y como acceder al programa Every Woman Counts

Suscríbete a nuestros canales

En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama es importante que las personas en Estados Unidos (EEUU) conozcan qué programas, institutos u organizaciones ofrecen servicios de prevención y detección temprana de forma gratuita, en esta oportunidad compartimos información valiosa para los residentes de California

Esta vez hablamos de ‘Cada Mujer Cuenta’, Every Woman Counts – EWC, un programa crucial de salud pública patrocinado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS).

Su misión principal es reducir los efectos “devastadores” del cáncer de mama y de cuello uterino y eliminar las disparidades de salud, proporcionando servicios de detección y diagnóstico gratuitos o de bajo costo.

Servicios gratuitos disponibles

Exámenes clínicos de las mamas: pruebas de seguimiento (biopsias, ultrasonidos, etc.) si se encuentra algo sospechoso.

Mamografías de rutina.

También realizan:

Exámenes pélvicos: pruebas de seguimiento (colposcopias, biopsias, etc.) si se encuentran células anormales.

Prueba de Papanicolaou (Pap): pruebas de Papanicolaou (Pap).

Prueba de VPH Pruebas conjuntas de Papanicolaou y VPH (Co-testing).

Además, si una persona elegible a través de EWC es diagnosticada con cáncer de mama o de cuello uterino, puede ser remitida al Programa de Tratamiento del Cáncer de Mama y Cuello Uterino (BCCTP) de Medi-Cal, el cual proporciona tratamiento oncológico completo.

Criterios de elegibilidad para la atención gratuita

La elegibilidad se basa en cuatro criterios principales: residencia, seguro médico, edad e ingresos.

En principio:

Debe vivir en California.

No tener seguro de salud (uninsured), o no tener un seguro de salud limitado o insuficiente.

Por ejemplo, si el seguro no cubre los servicios de detección, o si el deducible o copago es tan alto que no puede pagarlo.

Tenga en cuenta que, para ser elegible, no debe estar recibiendo ya estos servicios a través de Medi-Cal, Medicare u otro programa patrocinado por el gobierno.

Los ingresos del hogar deben ser iguales o inferiores al 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPL). Este nivel se ajusta anualmente y varía según el tamaño del hogar.

Para la detección de cáncer de mama (Mamografía) debe tener 40 años o más.

Ahora para el resto de los servicios de diagnóstico de mama puede ser a cualquier edad siempre yu cuando presente síntomas o señales de advertencia, sea hombre o mujer.

Además, sepa que no se requiere un número de Seguro Social para ser elegible para el programa EWC.

Así puede acceder: proceso

El programa no requiere una solicitud centralizada directa por parte del paciente al DHCS, es decir, la forma más fácil de acceder a los servicios es a través de un Proveedor de Atención Primaria (PCP) participante de EWC.

Encuentra un proveedor participante (Clínica/Doctor)>

- Línea de Referencia Automatizada: llame al número gratuito (800) 511-2300. La línea está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y ofrece servicios en inglés y español.

- Buscador en Línea: Utilice el "Online Provider Locator" (Buscador de Proveedores en Línea) en el sitio web del DHCS (disponible 24/7).

Contacte al proveedor: programe una cita con el médico o la clínica que participe en EWC.

programe una cita con el médico o la clínica que participe en EWC. Solicitud de elegibilidad: el personal de la clínica o el proveedor le ayudará a completar el formulario de inscripción para determinar si cumple con los requisitos de residencia e ingresos del EWC.

Ellos determinarán la elegibilidad inmediatamente en el consultorio.

