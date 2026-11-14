¿Cheque de $1 500 en Texas? Esto se sabe del beneficio

La promesa de un pago único de $1 500 a cada hogar en Texas, impulsada por la reciente elección de Gina Hinojosa como gobernadora, cobró relevancia tras los comicios del 3 de noviembre.

Sin embargo, es importante aclarar que este cheque aún no está aprobado y no hay una fecha establecida para su distribución.

Hinojosa propone utilizar parte del Fondo para Días Difíciles, una reserva de 17 mil millones de dólares, para financiar estos pagos, pero se reservan 10 millones para emergencias.

Obstáculos

El principal obstáculo para la implementación de esta propuesta radica en la Legislatura estatal, donde se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores en ambas cámaras para acceder a los fondos con un propósito diferente al de cubrir déficits presupuestarios.

Aunque los demócratas controlan la Cámara de Representantes, los republicanos mantienen una mayoría en el Senado, lo que complica la posibilidad de conseguir los votos necesarios.

La próxima sesión legislativa, que inicia el 12 de enero de 2027, será crucial para determinar el futuro de esta promesa, según detalla Solo Dinero.

Pagos

La propuesta de Hinojosa prevé que el pago de $1 500 sea un cheque único por hogar, lo que significa que una familia de cuatro recibiría esa cantidad total y no $6 000.

Aún quedan por definir aspectos importantes, como los documentos requeridos para las solicitudes y la elegibilidad de los inmigrantes indocumentados.

Durante su campaña, Hinojosa mencionó que estos detalles se establecerían mediante legislación, pero actualmente no hay claridad sobre quiénes calificarían.

Por el momento, no existe un calendario para los pagos ni se han abierto solicitudes. Todo depende de la presentación y aprobación de una iniciativa que regule el programa y autorice el uso de los fondos estatales.

Las familias deben ser cautelosas y no contar con este dinero en su presupuesto hasta que se concrete la legislación correspondiente.

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