Comida gratis en Florida: cronograma de jornadas que entregan despensas hasta el 4 de octubre

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias y entre estas hay algunas que realizan entregas semanales de comida gratis, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales hasta el 4 de octubre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 19 entregas móviles en diferentes localidades

Entregas de comida gratis del 29 de septiembre al 4 de octubre

Lunes 29 de septiembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

En esta jornada solo atienden con cita previa, debe registrarse en: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Martes 30 de septiembre

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana al 12:00 del mediodía.

PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:30 a 4:30 de la tarde.

HILLSBOROUGH | Causeway Center: 3624 Causeway Blvd, Tampa, FL 33619 (estacionamiento). De 4:30 a 6:30 de la tarde.

Miércoles 1 de octubre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

La línea de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 debajo del paso elevado 275 para recibir un talón de boleto. SOLO entre las 7:00 am y las 8:00 am en 4310 N Nebraska Ave.

Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.

En esta jornada solo atienden con cita previa, debe registrarse en: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 2 de octubre

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:30 a 4:30 de la tarde.

En PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Viernes 3 de octubre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave. Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 de la tarde

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 4 de octubre

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11 de la mañana.

Debe registrarse en la iglesia para esta distribución.

En HILLSBOROUGH | Woodson Elementary *PRODUCE ONLY PANTRY*: 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Glover School: 5104 Horton Rd. Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Comida gratis de la mano de Farm Share hasta el 4 de octubre

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Centro y el Sur de Florida.

Miércoles 1 de octubre

9:00 am: en Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez

9:30 am: en amCity of Opa-Locka

10:00 am: en Miami Marlins & Florida Blue

10:30 am: en Brooksville-You Thrive Florida

Jueves 2 de octubre

10:00 am: en Homestead-Miami Dade County Police NRU South

Viernes 3 de octubre

10:00 am: en Miami-Commissioner Joe Carollo

10:30 am: en Bushnell-You Thrive Florida

Sábado 4 de octubre

10:00 am: en Homestead-City of Homestead Human Services

10:00 am: en Miami-South Promo

10:00 am: en WPB-Friendship Missionary Baptist Church WPB

