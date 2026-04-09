Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este es 9 de Abril

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Organizaciones comunitarias y grupos religiosos han confirmado la realización de operativos de entrega de suministros básicos para este 9 de abril en diversas localidades de Florida, con el fin de asistir a residentes con inseguridad alimentaria.

Distribución en Lake Placid (Highlands)

El primer operativo iniciará a las 9:00 AM y finalizará a las 10:30 AM en la Primera Iglesia Bautista de South Oak, bajo el patrocinio de United Way.

Dirección para tu GPS: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852.

Si vas en vehículo: Puedes ingresar por la US-27, girando en Interlake Blvd hacia el este y luego hacia el sur en South Oak Ave. Se requiere llevar la maleta del carro desocupada , ya que los voluntarios colocarán las cajas directamente en el compartimento.

Si vas en autobús: Utilicza las rutas locales que conectan con el centro de Lake Placid. La parada más cercana se encuentra a tres cuadras del templo. Es necesario llevar un carrito con ruedas o maleta, dado que el peso de los víveres dificulta el traslado a pie de regreso.

Operativo en Ft. Meade (Polk)

A cargo de la organización HELP of Ft. Meade y patrocinado por United Way, esta jornada se llevará a cabo de 10:30 AM a 12:00 PM.

Dirección tu para GPS: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL 33841.

Si vas en vehículo: El acceso es directo por la Carretera US 98 (Frostproof Hwy). Si vienes desde Bartow, conduzca hacia el sur por la US-17 y empalma con la US-98 este. Mantenga su maleta vacía para facilitar la logística de carga rápida.

Si vas en autobús: Las opciones son limitadas en esta zona rural; se recomienda verificar trasbordos con el sistema de tránsito de Polk hacia la US 98. Si camina desde la vía principal, el trayecto puede ser largo, por lo que es indispensable contar con un carrito de carga.

Jornada en Bartow (Polk)

El Centro de Servicios Eclesiásticos recibirá a los ciudadanos entre la 1:00 PM y las 2:30 PM, con el soporte de United Way.

Dirección para GPS: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830.

Si va en vehículo: Desde la US-98, gire hacia el oeste en E Summerlin St. Si transita por la US-17 (Broadway Ave), gire hacia el este en la misma calle. Asegúrese de tener la maleta desocupada antes de llegar al punto de control.

Si va en autobús: Tome la ruta 22 de Citrus Connection que circula por el centro de Bartow. Deberá caminar aproximadamente 400 metros desde la parada de Broadway Ave. Se recomienda el uso de maletas con ruedas para transportar los productos.

Entrega en Port Richey (Pasco)

La iglesia Rey de Reyes organizará un operativo final desde las 3:00 PM hasta las 4:30 PM.

Dirección para GPS: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668.

Instrucciones de llegada: Los conductores deben rodear el edificio para estacionar y esperar el turno en la parte posterior de la estructura. Acceda por la US-19 en dirección norte. Se reitera el requisito de maleta despejada .

Si va en autobús: Utilice la ruta 19 de GOPASCO. La parada está ubicada frente al centro comercial adyacente. El trecho a caminar es corto, pero se debe portar un carrito o maleta resistente para cargar los enceres hasta la vía pública.

Sugerencias generales para los beneficiarios

Se recomienda a los asistentes llegar al menos 45 minutos antes de la hora pautada, ya que los alimentos se entregan por orden de llegada hasta agotarse. En los puntos de Polk y Highlands, el servicio es predominantemente para vehículos, mientras que en Pasco se permite una fila mixta. Verifique que su vehículo tenga combustible suficiente para la espera en fila con el motor encendido.

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