Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 6 de Abril

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Diversas organizaciones sociales programaron jornadas de entrega de víveres en Lakeland y New Port Richey para este 6 de abril, dirigidas a familias que requieran asistencia nutricional inmediata.

Jornada en el Condado de Polk (Lakeland)

El operativo se realizará bajo el patrocinio de United Way y CFHC en la sede de Descanso de los Peregrinos.

Horario: 9:00 AM a 11:00 AM (o hasta agotar existencias).

9:00 AM a 11:00 AM (o hasta agotar existencias). Dirección exacta para tu GPS: 1052 N Kettles Ave, Lakeland, FL 33805.

1052 N Kettles Ave, Lakeland, FL 33805. Si va en vehículo: Desde el Sur: Suba por la Florida Ave (SR 37) hacia el norte, gire a la izquierda en West Memorial Blvd y luego a la derecha en N Kettles Ave . Desde la I-4: Tome la salida 31 hacia Kathleen Rd y siga las señalizaciones hacia el sur hasta llegar a la dirección. Mantenga la maleta del auto totalmente desocupada ya que el personal depositará las cajas directamente.

Si va en autobús: Tome la Ruta 12 de Citrus Connection . Si viene de la terminal principal, asegúrese de que el bus vaya en dirección a Kathleen Rd . Desde la parada más cercana deberá caminar entre 5 y 10 minutos. Lleve un carrito con ruedas , ya que el peso de los víveres dificulta el traslado manual.



Operativo en el Condado de Pasco (New Port Richey)

La YMCA de Trinity servirá como sede para la entrega patrocinada por BayCare.

Horario: 12:00 PM a 2:00 PM.

12:00 PM a 2:00 PM. Dirección e xacta para tu GPS : 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.

8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. Si va en vehículo: Desde Suncoast Parkway (SR 589): Tome la salida hacia SR 54 en dirección oeste, gire en Trinity Blvd y siga hasta Photonics Dr . Desde la US-19: Tome la SR 54 hacia el este y siga la misma ruta hacia Trinity Blvd. El maletero debe estar despejado para agilizar la logística de carga.

Si va en autobús: Utilice las rutas de GOPASCO que conectan con la SR 54 . Bájese en las paradas principales de Little Rd . El trayecto a pie es de aproximadamente 15 minutos hasta la entrada de la YMCA. Es indispensable contar con una maleta de carga o carrito , debido a que se entregan productos pesados y latas.



Recomendaciones Generales

Llegada: Se aconseja llegar de 30 a 45 minutos antes del inicio.

Se aconseja llegar de del inicio. Modalidad: El proceso es tipo drive-thru para autos, con fila separada para peatones.

El proceso es tipo para autos, con fila separada para peatones. Requisito: En ambos puntos es obligatorio tener el maletero del carro desocupado para agilizar la carga.

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