Comida gratis en Texas y California del 11 al 16 de mayo: ubicaciones y horarios de las jornadas activas

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Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del lunes 11 al sábado 16 de mayo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para lo que es la última semana completa de marzo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 41 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 11 de mayo

9:00 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita – 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

1:00 PM | CSL Plasma – 6515 Abrams Rd, Dallas, TX 75231

Martes 12 de mayo

7:45 AM | CBO/Christian Benevolent Outreach – 1804 P Ave, Plano, TX 75074

9:00 AM | Good Shepherd Garland – 1304 Main St., Garland, TX 75040

9:00 AM | Mt. Gilead Baptist Church – 106 Harris St., Italy, TX 76651

9:00 AM | Portfolio Resident Fairway Village – 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211

11:30 AM | Iglesia Amiel – 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189

11:30 AM | Northway Christian Church – 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary – 801 S.W. 19th Street Grand Prairie, TX 75051

1:00 PM | Redeemer Baptist/KEF International – 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church – 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224

Miércoles 13 de mayo

9:00 AM | St. Francis (Whitesboro) – 807 N. Union St., Whitesboro, TX 76273

9:00 AM | Sam Rayburn Memorial VA – 1201 E 9th St., Bonham, TX 75418

9:00 AM | The Mondello Living – 2000 Highland Rd., Dallas, TX 75228

1:00 PM | St. Mary’s – 727 S Travis St, Sherman, TX 75090

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool – 525 Bonnie View Rd, Dallas, TX 75203

12:00 PM | St. Patrick Catholic Church – 9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238

Jueves 14 de mayo

9:00 AM | KIPP Pleasant Grove Leadership Academy – 1500 Peachtree Rd, Balch Springs, TX 75180

9:00 AM | Our Lady of Perpetual Help – 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:00 AM | Sacred Heart Rowlett- 3905 Hickox Rd, Rowlett, TX 75089

9:00 AM | Villas of Lancaster – 2531 West Pleasant Run Road, Lancaster, TX 75146

9:00 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division – 3122 Metropolitan Ave., Dallas, TX 75215

1:00 PM | St. Ann – 180 Samuel Blvd., Coppell, TX 75019

1:00 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church – 1800 S Hampton Rd, Glenn Heights, TX 75154

1:00 PM | St. Michael’s – 411 Paula Rd, McKinney, TX 75069

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Catalyst – 701 US-287 Bypass, Waxahachie 75165

1:00 PM | Strong Tower Temple – 705 SW. 19th St., Grand Prairie, TX 75051

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health – 3003 Horizon Rd. Rockwall, TX 75032

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments – 220 Stoneport Dr. Dallas, TX 75217

Viernes 15 de mayo

9:00 AM | Dela eld Villa Apartments – 4101 Dela eld Villa Lane, Dallas, TX 75228

9:00 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church – 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052

9:00 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe – 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042

9:00 AM | Gaston Christian Center – 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243

Sábado 16 de mayo

9:00 AM | Holy Family – 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062

9:00 AM | Light Church – 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150

9:00 AM | Rapha’s World Ministries – 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

9:00 AM | Springs Fellowship Church – 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving – 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061

1:00 PM | Praise Embassy – 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 PM | Geneva Heights Elementary – 5895 Goodwin Ave. Dallas 75206

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth – 8851 Bruton Rd Dallas, TX 75217

FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 16 de mayo

Lunes 11 de mayo

En Mecca Elementary: 65250 Coahuilla St., Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 13 de mayo

En West Shores HS: 2381 Shore Hawk Ave, Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 14 de mayo

En James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 15 de mayo

En LasFlores Park: 48400 Van Buren St., Coachella. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Sábado 16 de mayo

En Mathis Home: 81410 Hwy. 111, Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

Descubre más opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

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