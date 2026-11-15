Comidas gratis de Thanksgiving en esta ciudad de Carolina del Norte: así funciona el registro para obtener una de las cajas

De cara a las celebraciones de otoño, llega un apoyo esperado para las familias del área de Durham. She Speaks Community Co., organización sin fines de lucro con sede en Raleigh y Durham, lanzó una iniciativa solidaria para entregar 150 comidas completas y gratuitas de Acción de Gracias.

Según informó el medio especializado Enlace Latino NC, el programa busca aliviar las dificultades económicas que enfrentan cientos de hogares durante las fiestas.

El programa “Harvest of Hope” busca reducir las brechas alimentarias

Ante el aumento del costo de vida y los retos financieros que afrontan los vecindarios de ingresos bajos y moderados, la organización creó el proyecto “Harvest of Hope” (Cosecha de Esperanza).

En una entrevista exclusiva con Enlace Latino NC, Marquisha Williams, directora de She Speaks Community Co., explicó el propósito central de esta iniciativa:

“Intentamos cerrar la brecha en cuanto al acceso a recursos que pueden o no estar al alcance de las mujeres en vecindarios de ingresos bajos o moderados... Este programa fue creado pensando en la madre o la familia que se pregunta cómo logrará organizar la cena de Acción de Gracias”, señaló Williams.

¿Qué incluyen las cajas de comida gratuita del Día de Acción de Gracias?

Los paquetes que entrega la organización incluyen los alimentos típicos de una cena de Navidad o Thanksgiving. Cada caja contiene:

Un pavo tradicional o una alternativa vegana para asar.

Relleno (stuffing) y puré de papas.

Ejotes (green beans) y macarrones con queso (mac and cheese).

Panecillos recién horneados y pastel.

También habrá cajas completamente veganas, pensadas para atender las distintas preferencias y necesidades alimentarias de la comunidad del condado.

Fechas, horarios y lugar de entrega

Los alimentos se entregarán en persona, en modalidad de recogida (pickup):

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Horario: de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: MAAT Gathering Place of Healing, 1804 Martin Luther King Jr Pkwy, Suite 111, Durham, NC 27707.

¿Cómo solicitar una comida de Acción de Gracias en Durham?

Para organizar la entrega y evitar aglomeraciones, los coordinadores piden inscribirse por internet con anticipación.

Según informó Enlace Latino NC, las personas interesadas deben completar el formulario de solicitud en el sitio web oficial de She Speaks Community Co.: harvest.shespeakscommunity.org.

Requisitos y confidencialidad

Con el objetivo de facilitar el acceso a las familias vulnerables, la organización implementó políticas de elegibilidad simplificadas:

Declaración propia: La elegibilidad se valida de manera sencilla mediante la postulación del solicitante.

Sin barreras burocráticas: El trámite no solicita números de Seguro Social ni comprobantes de ingresos.

Privacidad garantizada: Los datos personales se manejan bajo estricta confidencialidad, empleándose exclusivamente para coordinar la entrega de la caja de alimentos.

Una vez que el usuario recibe el correo electrónico de aprobación por parte del equipo, puede seleccionar una ventana de horario específica de 15 minutos para pasar a retirar su paquete con total comodidad.

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