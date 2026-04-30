¿Cómo funcionarán los nuevos pagos digitales en el metro de Seattle durante el Mundial?

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El sistema de transporte público de Seattle ha iniciado el despliegue de su estrategia operativa de cara a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará este verano. Para gestionar el flujo masivo de pasajeros, se han integrado tecnologías de pago que permiten el acceso a trenes y autobuses sin necesidad de adquirir boletos físicos de forma previa. Estas medidas buscan optimizar el ingreso al Estadio de Seattle y a los barrios aledaños, reduciendo los tiempos de espera en las estaciones durante las jornadas de mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Pagos sin contacto y transbordos

La modalidad más directa para utilizar el transporte regional es el sistema de pago sin contacto. Los usuarios pueden acercar tarjetas de crédito, débito o dispositivos móviles con billeteras digitales (Apple Pay y Google Pay) a los lectores amarillos de la red ORCA. Al utilizar este método, el pasajero obtiene una ventana de dos horas para realizar transbordos entre diferentes agencias de la región. Es importante considerar que el sistema opera bajo la regla de un pago por persona, por lo que cada integrante de un grupo familiar debe portar su propio método de validación.

Lanzamiento del pase especial de tres días

A partir del mes de junio, se pondrá a disposición de los usuarios un pase ORCA con vigencia de tres días consecutivos. Esta tarjeta tiene un costo de 18 dólares, más un cargo inicial de 3 dólares por la expedición del plástico, y permite viajes ilimitados en el tren ligero Link, los trenes Sounder y los autobuses ST Express. Este pase también es válido para servicios de King County Metro, incluyendo el taxi acuático y el tranvía, y puede adquirirse directamente en la estación del Aeropuerto SeaTac tras el arribo de los visitantes.

Traslados gratuitos para menores y gestión de grupos

En el esquema de transporte vigente para el torneo, los jóvenes menores de 18 años están exonerados del pago de tarifa en la mayoría de los trenes, autobuses y ferris de la región, sin necesidad de presentar un pase o tarjeta. Para grupos numerosos que prefieran gestionar sus pasajes desde un solo dispositivo, se ha habilitado la aplicación Transit GO Ticket, la cual permite comprar y activar múltiples billetes móviles de forma simultánea para agilizar el abordaje.

Recomendaciones de llegada y cobertura regional

Las agencias de tránsito recomiendan a los asistentes presentarse en las inmediaciones del estadio al menos tres horas antes del inicio de los partidos. Los pases regionales cubren tarifas de hasta 3 dólares; en caso de utilizar servicios con costos superiores, como el monorraíl del Seattle Center, se requerirá saldo adicional en el monedero electrónico de la tarjeta. El pase de tres días se activa con el primer uso y vence a las 3:00 a. m. del tercer día posterior a su compra.

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