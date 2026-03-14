Confirmado por la MTA: todos los cambios que habrá en el Metro de Nueva York en el Día de San Patricio

Suscríbete a nuestros canales

El funcionamiento del Metro de Nueva York registrará alteraciones significativas este martes 17 de marzo debido a las actividades programadas por el Día de San Patricio. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) detalló que el operativo incluye la suspensión de paradas en puntos cercanos a la Quinta Avenida y el desvío de rutas que conectan sectores de alta densidad como Jackson Heights, Washington Heights y el sur del Bronx.

Restricciones en estaciones y rutas

Las modificaciones impactan principalmente a las líneas que atraviesan Midtown Manhattan. Se han programado cierres temporales en accesos de estaciones clave como Times Sq–42 St y Grand Central para gestionar el flujo de peatones durante el desfile. Además, algunas unidades realizarán servicios locales en tramos donde habitualmente operan como expresos, lo que incrementará los tiempos de traslado para los usuarios que se desplazan desde barrios como Sunset Park o Flatbush.

En cuanto a la logística de los cambios, Richard Davey, presidente de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, explicó la naturaleza de los ajustes:

"Durante eventos de esta magnitud, nuestra prioridad es la seguridad de los pasajeros; por ello, realizamos cambios en el servicio que permiten manejar el volumen masivo de personas en las estaciones más concurridas de Manhattan".

Cambios en Línea 7

Línea 6

Línea 5

Línea 4

Línea 2

42 Street Shuttle (S)

Línea Q

Línea L

Línea N

Línea J

Línea G

Línea D

Línea F

Línea B

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube